На Пронской улице пройдет концерт в честь Дня Победы

В честь Дня Победы специалисты Культурного центра «Лидер» приглашают москвичей на торжественную программу под названием «Дороги Великой Победы», которая начнется 9 мая в 12.00.

— День Победы — особый праздник, полный горькой и светлой радости, безоговорочной гордости за героев. В каждой семье огромной страны помнят и чтят имена тех, благодаря кому мы живем под мирным небом. Дороги Великой Победы — такие долгие, непростые и полные испытаний. Они хранят в себе память о мужестве, геройстве, стойкости и неумолимой вере в долгожданную победу, — отметила пресс-секретарь центра Анна Гуляева

Гостей ждут выступления участников клубных формирований культурного центра, а также театрализованный тематический концерт.

Вход свободный. Праздник состоится по адресу Пронская улица, дом 4, корп. 3 (баскетбольная площадка). (мю)