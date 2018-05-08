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Кадеты из Некрасовки приняли участие в параде «Не прервется связь поколений!»
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Кадеты из Некрасовки приняли участие в параде «Не прервется связь поколений!» 

Управа района Некрасовка 2 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
На Поклонной горе состоялся парад кадет, приуроченный к 73-й годовщине Великой Победы. По традиции в мероприятии приняли участие мэр столицы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, которые поздравили кадет, ветеранов и гостей парада с праздником.
Кадеты ГБОУ «Школа № 2089» района Некрасовка были удостоены чести принять участие в параде. Группа семиклассников шла в парадном расчете, другая — пела в хоре. Это первый парад кадетского казачьего класса школы. Ему предшествовали два месяца репетиций, но все трудности позади — они достойно прошли перед трибунами, где находилось более 20 тысяч зрителей. (нд)
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