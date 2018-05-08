Кадеты из Некрасовки приняли участие в параде «Не прервется связь поколений!»

Кадеты ГБОУ «Школа № 2089» района Некрасовка были удостоены чести принять участие в параде. Группа семиклассников шла в парадном расчете, другая — пела в хоре. Это первый парад кадетского казачьего класса школы. Ему предшествовали два месяца репетиций, но все трудности позади — они достойно прошли перед трибунами, где находилось более 20 тысяч зрителей. (нд)