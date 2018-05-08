Реставратор Мамаева кургана отсудил деньги за ремонт особняков в Саратове

Арбитражный суд области 3 мая вынес решение по первым четырем искам, объединенным в одно дело. Подрядчик требовал от фонда 25 млн рублей, но в его пользу взыскано только 12 млн Сумму помогла определить экспертиза, которая оценивала объем реально выполненных работ, а также причины дефектов.

Кампания по ремонту фасадов на Московской была организована в 2016 году по поручению губернатора Валерия Радаева . Нежилые памятники приводили в порядок их собственники, а жилые дома было решено отремонтировать за счет средств фонда капремонта. Для этого были привлечены компании, имеющие лицензию и опыт реставрации памятников. «КВС-строй» достались около десятка объектов.

Это решение оказалось ошибкой. УФАС признало ремонт бывших купеческих особняков на Московской за счет средств из «общего котла» незаконным, поскольку капремонт не предусматривает реставрационных работ. Фонд был наказан, а подрядчики так и не получили денег за работу. Пришлось им добиваться справедливости в суде. Сам ремонт некоторых зданий оказался некачественным. Уже через несколько месяцев краска на них начала осыпаться.

В арбитраже находится еще семь исков компании на сумму около 46 млн Рассматриваются претензии и другого исполнителя ремонтных работ на Московской — РСК «Наследие», которая требует от фонда 10 млн «КВС-строй» выигрывал много конкурсов на реставрацию памятников, и не только в Саратовской области . Компания выполняла, например, противоаварийные работы на здании Севастопольской панорамы и и реконструкцию мемориального комплекса «Мамаев курган» в Волгограде . Эту же фирму называли в качестве претендента на реконструкцию Саратовского театра оперы и балета.

В «КВС-строй» сообщили, что на этой неделе был выигран еще один иск, причем суд также взыскал с фонда только часть суммы. По словам представителей компании, это связано с тем, что ей «не засчитывают» работы, отнесенные экспертами к реставрации. Строители ждут, что решения по остальным искам будут приняты как под копирку: экспертизу по всем домам проводила одна и та же организация.

В фонде капремонта не успели дать комментарий «ФедералПресс» , сославшись на занятость руководства и короткий рабочий день.

Неудачный опыт с ремонтом домов на Московской заставил областное правительство пересмотреть подход к проблеме. В этом году губернатор заявил о том, что для ремонта жилых памятников может быть создана отдельная программа.

Фото Евгения Трухачева