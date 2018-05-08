Ещё
Реставратор Мамаева кургана отсудил деньги за ремонт особняков в Саратове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Реставратор Мамаева кургана отсудил деньги за ремонт особняков в Саратове 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Арбитражный суд области 3 мая вынес решение по первым четырем искам, объединенным в одно дело. Подрядчик требовал от фонда 25 млн рублей, но в его пользу взыскано только 12 млн Сумму помогла определить экспертиза, которая оценивала объем реально выполненных работ, а также причины дефектов.
Кампания по ремонту фасадов на Московской была организована в 2016 году по поручению губернатора Валерия Радаева. Нежилые памятники приводили в порядок их собственники, а жилые дома было решено отремонтировать за счет средств фонда капремонта. Для этого были привлечены компании, имеющие лицензию и опыт реставрации памятников. «КВС-строй» достались около десятка объектов.
Это решение оказалось ошибкой. УФАС признало ремонт бывших купеческих особняков на Московской за счет средств из «общего котла» незаконным, поскольку капремонт не предусматривает реставрационных работ. Фонд был наказан, а подрядчики так и не получили денег за работу. Пришлось им добиваться справедливости в суде. Сам ремонт некоторых зданий оказался некачественным. Уже через несколько месяцев краска на них начала осыпаться.
В арбитраже находится еще семь исков компании на сумму около 46 млн Рассматриваются претензии и другого исполнителя ремонтных работ на Московской — РСК «Наследие», которая требует от фонда 10 млн  «КВС-строй» выигрывал много конкурсов на реставрацию памятников, и не только в Саратовской области. Компания выполняла, например, противоаварийные работы на здании Севастопольской панорамы и и реконструкцию мемориального комплекса «Мамаев курган» в Волгограде. Эту же фирму называли в качестве претендента на реконструкцию Саратовского театра оперы и балета.
В «КВС-строй» сообщили, что на этой неделе был выигран еще один иск, причем суд также взыскал с фонда только часть суммы. По словам представителей компании, это связано с тем, что ей «не засчитывают» работы, отнесенные экспертами к реставрации. Строители ждут, что решения по остальным искам будут приняты как под копирку: экспертизу по всем домам проводила одна и та же организация.
В фонде капремонта не успели дать комментарий «ФедералПресс», сославшись на занятость руководства и короткий рабочий день.
Неудачный опыт с ремонтом домов на Московской заставил областное правительство пересмотреть подход к проблеме. В этом году губернатор заявил о том, что для ремонта жилых памятников может быть создана отдельная программа.
Фото Евгения Трухачева
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Как в мире празднуют Победу над фашизмом Кадровый микс. Состав нового правительства Медведева раскрыт Рейтинг публичной активности ВИП-персон Краснодарского края. Апрель-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»435
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото195
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово94
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян12
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко475
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение