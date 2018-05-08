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Инвалидам и участникам войны — денежная выплата
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Инвалидам и участникам войны — денежная выплата 

Мой Калининград 32 минуты назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининградской области 854 инвалида и участника Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.
В соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина выплата приурочена к празднованию 73-й годовщины Победы, прокомментировали изданию Русский рубеж в Калининграде сегодня, 8 мая 2018 года, в ОПФР Калининградской области.
Единовременная выплата будет осуществляться в течение мая–июня вместе с пенсиями и другими социальными выплатами. Дополнительно обращаться в Пенсионный фонд по месту жительства за назначением денежной выплаты не нужно. Она будет выплачена в беззаявительном порядке на основании данных ПФР.
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