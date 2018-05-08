Концертная программа в честь Дня Победы пройдет в проезде Черепановых

Знаменитые песни прошлых лет прозвучат в центре социального обслуживания района Коптево. О концерте, который пройдет здесь 9 мая, рассказали организаторы.

— Выступит ансамбль «Отрада». Праздник приурочен к годовщине победы в Великой Отечественной войне. Начнется программа с просмотра традиционного парада на Красной площади, — уточнил сотрудник ЦСО.

В центре добавили, что мероприятие будет проходить как в стенах ЦСО, так и на прилегающей территории.

Время проведения программы — с 9.00 до 18.00. Районный центр соцобслуживания для жителей Коптева расположен по адресу: проезд Черепановых, дом 22. (жм)