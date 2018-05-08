Мой отец воевал. Дочери ветеранов написали книгу о своих отцах

фото Николая НестеренкоМой отец воевал. Дочери ветеранов написали книгу о своих отцахРукописная книга — не всегда тетрадка, исписанная ровным (или не очень) почерком. В Сосновском районе рукописная Книга памяти «Мой отец воевал» — это папочка с обычными листами четвёртого формата, на которых воспоминания о самых близких людях. Для всех они — Победители. Для авторов каждого сочинения — прежде всего папы. Сегодня местный Совет ветеранов приступил к сбору второго тома. А пока полистаем страницы первого.

Василий Фёдорович СУСТАЕВ:

Жал руку лично маршал

Когда началась война, отцу было всего 17. Выпускника — отличника школы в Кулебаках направили учителем физкультуры и математики посёлка Саваслейка, где был расположен военный аэродром. Работой дорожил. А как иначе? На его иждивении были мать и две сестры. Да и нравилась она ему, мечтал продолжать учиться. Но война спутала все карты.

Отец был направлен на курсы командиров, а затем — на фронт. На курсах он получил новую специальность — инструктора по военно-спортивной подготовке. В его обязанности входило вести подготовку бойцов.

Воевал на Орловско-Курской дуге, в армии под командованием маршала Баграмяна. После одного из боёв маршал лично пожал руку каждому из бойцов подразделения, которым командовал папа.

С войны он пришёл на костылях, с многочисленными орденами и медалями на груди. Всё тело его было изрезано осколками от путь, которые ему удалили уже в мирное время. Долго лечился, а потом снова стал кормильцем в семье.

В 1947 году у родителей появилась я — единственная дочь. Помню: папа — высокий, голубоглазый, светловолосый — долгие годы ходил в военной гимнастёрке — она так ему шла!

После войны учился в Высшей партийной школе, а потом был направлен в Сосновский район на должность заместителя председателя райисполкома. Окончил заочно институт иностранных языков, прекрасно владел английским и немецким. Учёбу продолжил на филологическом факультете пединститута. Всю жизнь посвятил он любимому с юности делу — педагогике. А свою войну описал в воспоминаниях.

Дочь Алевтина Одинокова

Война была короткой

Мой отец родился в 1916 году в Сосновском, до войны трудился на заводе «Металлист», был премирован за стахановскую работу. Успел жениться — Михаил и моя мама Фаина были тогда очень молоды. На службу в армию его призвали в 1941-м. Дома осталась жена с тремя детьми.

Война для Михаила Фёдоровича оказалась короткой. С фронта домой пришло всего одно письмо с формулировкой «Пропал без вести». По словам его однополчанина из Павлова, их полк воевал на Украинском фронте, в районе Харькова

22 декабря 1941 года при переправе на плотах через Днепр полк подвергся артиллерийскому обстрелу. Мало кому из бойцов удалось спастись — многие погибли в реке.

Когда отца не стало, мне было три года. Я его совершенно не помню. Но хорошо помню детство без папы — суровое, голодное. И слёзы в маминых глазах, когда она уходила на работу, оставив нас дома одних на расстеленном на полу одеяле, с кусочком хлеба у каждого в руке. Но мы выросли, прожили интересную жизнь. А отец так и не узнал о том, что у него появились внуки, правнуки и даже уже два праправнука.

Василий Александрович ЖИДКОВ:

«Навар» от ремней

Для моего папы родным было село Николаевка Сосновского района. Здесь он появился на свет в год Октябрьской революции. На фронт его призвали в самом начале войны. И хотя мне было всего три годика, я хорошо помню, как мы его провожали. Папа нёс меня на руках.

Служил он в Ленинграде , всю блокаду защищал истерзанный город. Потом рассказывал, как голодно и холодно было. Приходилось есть крыс, даже офицерские ремни варили, чтобы хоть какой-то «навар» получить в «бульоне».

Все пальцы ног, кроме большого, у него были ампутированы — обморозил. Получил контузию, ранение в правую руку.

Домой папа вернулся только весной 1947-го — после Победы его направили на Западную Украину для борьбы с бандеровцами.

Ранения и голод во время войны подорвали его здоровье. Он умер в 42 года. Дома. Спустя 12 лет после возвращения с войны.

Дочь Антонина Аверина