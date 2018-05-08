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В какую ИФНС подать декларацию, если адреса места жительства и пребывания не совпадают
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В какую ИФНС подать декларацию, если адреса места жительства и пребывания не совпадают 

Время бухгалтера 31 минуту назад
Управление налоговой службы выпустило подробное письмо на обращение физлица, желающего получить соцвычет на обучение.
Гражданин интересовался, в какую ИФНС ему отправить 3-НДФЛ, если он имеет регистрацию и по месту пребывания и по месту жительства.
Ведомство объяснило следующее.
Чтобы получить вычет, не обязательно заполнять декларацию, достаточно взять в налоговом органе подтверждение о праве на соцвычет и с этим документом обратиться к работодателю, который и предоставит указанную преференцию.
Если же физлицо все-таки намерено заполнить 3-НДФЛ, то подать форму следует в налоговую по месту жительства.
Обоснования для этого вывода налоговики дали следующие:
постановка гражданина на учет в инспекции производится по месту жительства; лишь при отсутствии такового, по его просьбе, местом жительства могут признать место его пребывания; гражданин не входит в перечень лиц, обязанных по закону подавать декларацию по доходам (предприниматели без образования юрлица, нотариусы, лица, сдающие в аренду имущество и т. д.).
Чиновники напомнили сумму соцвычета — 120 тыс. рублей в год, а также обязательное условие для его предоставления — наличие лицензии у образовательного учреждения.
Таким образом, для получения соцвычета на обучение есть два пути:
либо сдать в ИФНС декларацию 3-НДФЛ; либо заявление о подтверждении права на вычет у работодателя с обязательным приложением расходных документов.
Причем, не обязательно обращаться в ИФНС лично. На сайте www.nalog.ru в разделе «Физические лица» представлена информация по заполнению декларации и специальные программы для ее оформления. Есть такая возможность и «Личном кабинете налогоплательщика».
ПИСЬМО УФНС РФ по г. Москве от 16.01.2018 № 20-14/006471@
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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