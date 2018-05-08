В какую ИФНС подать декларацию, если адреса места жительства и пребывания не совпадают

Управление налоговой службы выпустило подробное письмо на обращение физлица, желающего получить соцвычет на обучение.

Гражданин интересовался, в какую ИФНС ему отправить 3-НДФЛ, если он имеет регистрацию и по месту пребывания и по месту жительства.

Ведомство объяснило следующее.

Чтобы получить вычет, не обязательно заполнять декларацию, достаточно взять в налоговом органе подтверждение о праве на соцвычет и с этим документом обратиться к работодателю, который и предоставит указанную преференцию.

Если же физлицо все-таки намерено заполнить 3-НДФЛ, то подать форму следует в налоговую по месту жительства.

Обоснования для этого вывода налоговики дали следующие:

постановка гражданина на учет в инспекции производится по месту жительства; лишь при отсутствии такового, по его просьбе, местом жительства могут признать место его пребывания; гражданин не входит в перечень лиц, обязанных по закону подавать декларацию по доходам (предприниматели без образования юрлица, нотариусы, лица, сдающие в аренду имущество и т. д.).

Чиновники напомнили сумму соцвычета — 120 тыс. рублей в год, а также обязательное условие для его предоставления — наличие лицензии у образовательного учреждения.

Таким образом, для получения соцвычета на обучение есть два пути:

либо сдать в ИФНС декларацию 3-НДФЛ; либо заявление о подтверждении права на вычет у работодателя с обязательным приложением расходных документов.

Причем, не обязательно обращаться в ИФНС лично. На сайте www.nalog.ru в разделе «Физические лица» представлена информация по заполнению декларации и специальные программы для ее оформления. Есть такая возможность и «Личном кабинете налогоплательщика».

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»