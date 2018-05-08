СМИ Японии: Путин подавляет подковерную борьбу

Газета деловых кругов «Нихон кэйдзай» (08.05) обсуждала ситуацию в России . 7 мая президент Путин присягнул на церемонии инаугурации. Начался его четвертый срок. Оставив Медведева на должности премьер-министра, Путин отдал максимальный приоритет стабильности власти. Эксперты полагают, что его цель также состояла в том, чтобы подавить подковерную борьбу за место преемника.

Экономическая стагнация усиливается, отмечает издание. В 2017 году рост ВВП зафиксировался на уровне 1%. По прогнозам Центробанка России , в период с 2018 по 2020 год он также не превысит 1–2%. В апреле США ввели новые санкции, запрещающие вести торговлю с российскими олигархами и их компаниями на территории США. Это вылилось в падение курса рубля, российских акций и облигаций. В связи с санкционными рисками велика вероятность, что ситуация с иностранными инвестициями в России и притоком технологий станет еще хуже, полагает газета.

Также растет недовольство авторитарной политикой. Пожар в торговом центре, произошедший в западной Сибири после президентских выборов, а также усиление ограничений в интернете также вызвали протесты, поскольку люди возложили ответственность за них на правительство. 5 мая по России прокатилась волна антиправительственных демонстраций. Власти задержали более 1600 участников, включая оппозиционного лидера Алексея Навального , который выступил организатором этих демонстраций. Реакция властей на протестное движение однообразна: подавление силой, подчеркивает издание. Новая кадровая политика поможет предугадать дальнейшие дипломатические и экономические меры, прогнозирует газета.

Ограничение свободы в интернете также стало темой статьи в «Нихон кэйдзай» (06.05). Во всем мире усиливается контроль над интернетом. Исследования американской правозащитной организации «Фридом хаус» показали, что в 2017 году по меньшей мере в 32 странах снизился уровень сетевой свободы. Вводятся ограничения на использование различных служб; власти осуществляют информационные манипуляции и распространяют фальшивые новости, подчеркивает газета.

«Фридом хаус» ежегодно анализирует мировую ситуацию в трех сферах: 1) препятствование подключению к интернету, 2) ограничения контента, 3) нарушение прав сетевых пользователей. В 2017 году уровень свободы снизился в 32 из 65 исследуемых стран. К несвободным были отнесены Китай , Россия и еще 19 стран. Количество несвободных стран продолжает расти, хотя в 2014 году их было всего 15. Типичные меры, снижающие уровень свободы, это — контроль подключения к сети и ограничения использования различных сервисов. В России в середине апреля власти запретили мессенджер «Телеграм», которым пользуется примерно 15 миллионов человек. Это привело к крупномасштабным протестным митингам.

Также поражают информационные манипуляции, пишет издание. В 2017 году в 30 странах были зафиксированы случаи, когда власть или правящая партия нанимали людей, а также прибегали к другим мерам, косвенным образом распространяя благоприятную о себе информацию. По сравнению с 2016 годом к этому списку добавилось семь стран. Также активно используется программное обеспечение, которое автоматически распространяет большое количество информации и удаляет ненужную, отмечает газета.

Интернет-издание 47news (3.05) комментировало российско-японские отношения в связи с тем, что Россия отвергла японское предложение о совместной модернизации хабаровского аэропорта . Это один из центральных проектов экономического сотрудничества, продвигаемого правительствами России и Японии . Об этом 2 мая сообщили российские и японские источники. Получившая заказ на строительство нового внутреннего терминала турецкая компания приступила к работам в марте. Есть опасность, что и в дальнейшем модернизация будет проходить без участия Японии, отмечает издание.

Модернизация аэропорта Хабаровска, центрального города Дальнего Востока, — важный проект плана экономического сотрудничества из восьми пунктов, который премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Путину в 2016 году. При помощи этого плана Абэ стремится добиться развития переговоров по «северным территориям». И вот теперь Япония, которая хочет продемонстрировать свою значимость в связи с развитием Дальнего Востока, оступилась, считает источник.

Издание напоминает, что Путин и Абэ в декабре 2016 года достигли соглашения по плану экономического сотрудничества в таких областях, как медицина, развитие городов, малый и средний бизнес, энергетика, повышение производительности, развитие дальневосточной промышленности, передовые технологии и расширение контактов между россиянами и японцами. Модернизация Хабаровского аэропорта была одним из основных проектов развития дальневосточного региона.

Телеканал NHK (03.05) сообщил, что в ходе телефонных переговоров с президентом РК Мун Джэином президент Путин выступил против того, чтобы переговоры КНДР с США, РК и Китаем велись без участия России. Отмечается, что южнокорейский лидер поддержал взаимодействие с Россией по проблеме КНДР.

Телеканал Nippon TV (04.05) сообщил, что 3 мая в префектуре Акита прошло мероприятие, в ходе которого был представлен щенок акита-ину, которого подарят Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. Отмечается, что российская спортсменка выступила с речью на этом мероприятии.