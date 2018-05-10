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Пьющий и безработный кубанец довел сожительницу до совершения убийства в день Победы
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Пьющий и безработный кубанец довел сожительницу до совершения убийства в день Победы 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Краснодар. 10 мая — Новая Кубань. Трагедия произошла в г. Геленджик.
51-летняя женщина сожительствовала с 42-летним мужчиной. Вечер 9 мая они проводили дома, на ул. Просторной.
В процессе алкогольного застолья возник конфликт. Женщина стала упрекать сожителя в том, что у него нет постоянной работы и и он слишком много выпивает. Мужчина заявил, что порежет вены. В этот момент женщина выхватила кухонный нож из рук гражданского мужа и сама же нанесла ему удар в область грудной клетки.
В итоге труп кубанца на пороге дома обнаружили соседи.
СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщает о возбуждении уголовного дела по факту убийства (ч.1 ст.105 УК РФ).
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