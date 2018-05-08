Газоопасный поселок 

АО «Газпром газораспределение» требует от ООО «Армада», девелопера поселка «Графская Славянка» недалеко от Гатчины, снести дома, построенные в охранной зоне газопровода высокого давления, сообщает 47news. Кто компенсирует потери добросовестным приобретателям участков и домов — неясно.
Как выяснилось, часть домов в жилом поселке «Графская Славянка» оказались посторонними на газопроводе высокого давления. Об этом стало известно из иска, который АО «Газпром газораспределение» подал к ООО «Армада» в Арбитражный суд. Монополист требует снести постройки, оказавшиеся в охранной зоне газопровода высокого давления диаметром 159 мм «Распределительной сети ГПЗ „Лесное“ и перестать пользоваться дорогой, которая также проложена в этой зоне.
Всего в „Графской Славянке“ 595 участков, из них продано 245. В качестве продавца выступает компания „Армада“. По данным информационной системы „СПАРК“, фирма занимается покупкой-продажей собственного недвижимого имущества и в 2016 году показала убыток в 7 миллионов. Принадлежит 33-летней Наталье Субботиной, а генеральным директором является 37-летний житель Всеволожска Дмитрий Сладков. Сколько именно домов из уже проданных попало в опасную зону, в компании не комментируют. Рассмотрение иска начнется в конце мая.