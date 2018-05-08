Газоопасный поселок

АО «Газпром газораспределение» требует от ООО «Армада» , девелопера поселка «Графская Славянка» недалеко от Гатчины , снести дома, построенные в охранной зоне газопровода высокого давления, сообщает 47news . Кто компенсирует потери добросовестным приобретателям участков и домов — неясно.

Как выяснилось, часть домов в жилом поселке «Графская Славянка» оказались посторонними на газопроводе высокого давления. Об этом стало известно из иска, который АО «Газпром газораспределение» подал к ООО «Армада» в Арбитражный суд. Монополист требует снести постройки, оказавшиеся в охранной зоне газопровода высокого давления диаметром 159 мм «Распределительной сети ГПЗ „Лесное“ и перестать пользоваться дорогой, которая также проложена в этой зоне.