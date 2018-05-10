Доступ на Центральную аллею ВДНХ ограничен по 1 июня в связи с работами по благоустройству

«В связи с масштабными работами по благоустройству территории ВДНХ в период с 10 мая по 1 июня ограничивается доступ на Центральную аллею по всей протяженности — от арки Главного входа до площади Промышленности. Вход на территорию ВДНХ будет открыт через контрольно-пропускные пункты: „Север-3“ и „Север-2“ со стороны Продольного проезда, „Хованский“ (ул. Хованская), „Лихоборский“ (Лихоборский проезд), „Совхозный“ (Совхозный проезд) и с ул. Сергея Эйзенштейна», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также в этот период временно прекратят работу некоторые павильоны выставки.