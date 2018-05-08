Андрей Титенко рассказал, как получил Звезду Героя из рук Семена Буденного

Все, кто знает обстоятельства подвига Андрея Титенко, задаются вопросом: как вообще на протяжении нескольких часов ему и еще четверым бойцам удавалось сдерживать атаки врага, превосходящего в живой силе, оружии и технике даже не вдвое — в десятки раз? Герой СССР сам постарается ответить на этот вопрос в программе «Легенды армии». Не пропустите — 8 мая в 19:35 на телеканале «Звезда»

Командир орудия артиллерийской батареи Андрей Титенко рассказал телеканалу «Звезда», как по ошибке оказался в легендарной Таманской дивизии и как получил Звезду Героя из рук самого Семена Буденного

В 1938 году будущий Герой СССР достиг возраста призыва в Красную Армию, ему исполнилось 19 лет. Однако на службу его не взяли, так как в стране действовал закон: единственный сын в многодетной семье — кормилец, и призыву в армию не подлежит. В январе 1942-го, когда бои шли на подступах к Ростову-на-Дону, из граждан, не подлежащих призыву, начали формировать дивизии народного ополчения. И вскоре 24-летний Андрей Титенко принял свой первый бой.

«Ростов переходил три раза. Немцы займут — освободят. А потом начали отступать, и я из-под Ростова пошел на Малый Красноармейск, Большой Красноармейск, это под Сталинградом. В Большом Красноармейске я уже узнал, в какую я часть влился, в 59-ю армию 16-й артдивизион 40 мм пушек», — рассказал Титенко в программе «Легенды армии».

Из Ростова Титенко попал под Сталинград. В феврале 1942 года 59-я армия участвовала в штурме «Ванделевского языка». Там осколком снаряда его ранили в лицо. Титенко отправился на лечение в госпиталь. Из сводок он узнал, что часть 59-й армии попала в окружения. Тогда Титенко сбежал из госпиталя.

«Узнал о том, что отправляются наши в мае месяце опять под Сталинград. Погрузились, и я тоже прицепился на подножке Ребята вышли курить, глядь, я. Комбат сказал, мол, высажу тебя. Ты же в госпитале больной. Я стал со слезами просить», — вспомнил Титенко.

А по дороге выяснилось, что в спешке он перепутал эшелоны и оказался с бойцами 2-й гвардейской стрелковой дивизии, которая позже будет называться Таманской.

В марте 1945-го года Титенко со своим орудийным расчетом сопровождал наступающее подразделение. Немцы пулеметным огнем отсекли артиллеристов от залегшей пехоты, окружили и пытались взять в плен. Тогда Титенко приказал занять круговую оборону и бить по фашистам из всего, что может стрелять. Бой длился четыре часа. Орудийный расчет, состоящий из пяти человек, отразил атаку двух взводов пехоты и бронированной машины немцев. Титенко получил два ранения, после чего девять месяцев пролежал в госпитале. Его представили к званию Героя Советского Союза. Однако Титенко узнал об этом только в 1947-м году.

Случайно в Армавире он встретил товарища, который спросил: «Андрей, а где Звезда Героя?». Тогда Титенко и начал поиски своей награды.

Фронтовик сделал запрос в наградной отдел, в Армавирский военкомат, в Суму, в Уфу , но ото всюду получал отрицательный ответ. Тогда Титенко решил обратиться в Таманскую дивизию. И тут выяснилось, что им пришло уведомление о смерти сержанта гвардии. В итоге Звезда Героя нашлась, а вручал ее Титенко сам маршал Советского Союза Семен Буденный.

«Буденный мне вручил… И, собственно говоря, вместе с наградой «Звездой», орденом Ленина и книжку сберегательную на 25 тысяч мне, значит, тогда, — рассказал Титенко.

Смотрите новый выпуск программы «Легенды армии», посвященный Андрею Титенко, 8 мая в 19:35 на телеканале «Звезда