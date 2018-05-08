Воспитанники Воскресной школы имени Суворова при храме всех Святых в земле Русской просиявших в Черемушках посетили храм в Ясеневе

Ребята с директором школы и родителями были в восторге от экскурсии в уникальный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Храм в Ясеневе украшен по строгим византийским канонам, мозаичные изображения расположены по строго определенной системе.

Его убранство делится на части, соответствующие тройственному единству Неба, Рая и земного мира. Первая — зона куполов и сводов верхнего уровня, в том числе конхи алтарной апсиды; вторая — зона тромпов, парусов и верхних частей стен; третья — зона нижних или второстепенных сводов и нижних частей стен. В верхней зоне находятся изображения Христа, Богоматери, ангелов и тех сцен, в которых Небо было либо местом действия, либо источником или целью изображаемого события.