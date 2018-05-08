Комитет Совфеда согласовал рекомендации по усилению безопасности приграничных регионов

Общая граница Белгородской области Украиной и общая социально-политическая напряжённость в этой стране обуславливают усиление незаконной миграции и потенциально влияют на рост преступности.

В этой связи вопрос об обеспечении безопасности российской границы, о недопущении проникновения экстремистов под видом мигрантов приобретает особую актуальность.

По мнению участников заседания, решение данной проблемы должно осуществляться совершенствованием законодательства и правоприменительной практики.

Согласованные на заседании рекомендации планируется направить на рассмотрение в Правительство.

Кроме того, члены оборонного Комитета посетили мемориальный комплекс «Прохоровское поле», где возложили цветы к памятнику Победы — Звоннице — и почтили минутой молчания память павших воинов.

Прохоровское поле является одним из знаковых мест в истории Великой Отечественной войны. 12 июля 1943 года во время Курской битвы на южном участке Курской дуги, под Прохоровкой, состоялось самое крупное танковое сражение Второй мировой войны.