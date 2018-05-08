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Комитет Совфеда согласовал рекомендации по усилению безопасности приграничных регионов
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Комитет Совфеда согласовал рекомендации по усилению безопасности приграничных регионов 

Парламентская газета 33 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Члены Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности в преддверии Дня Победы провели выездное заседание в Белгороде, где обсудили правовое регулирование противодействия экстремизму и нелегальной миграции в приграничных регионах, передаёт пресс-служба Комитета палаты.
Общая граница Белгородской области с Украиной и общая социально-политическая напряжённость в этой стране обуславливают усиление незаконной миграции и потенциально влияют на рост преступности.
В этой связи вопрос об обеспечении безопасности российской границы, о недопущении проникновения экстремистов под видом мигрантов приобретает особую актуальность.
По мнению участников заседания, решение данной проблемы должно осуществляться совершенствованием законодательства и правоприменительной практики.
Согласованные на заседании рекомендации планируется направить на рассмотрение в Правительство.
Кроме того, члены оборонного Комитета посетили мемориальный комплекс «Прохоровское поле», где возложили цветы к памятнику Победы — Звоннице — и почтили минутой молчания память павших воинов.
Прохоровское поле является одним из знаковых мест в истории Великой Отечественной войны. 12 июля 1943 года во время Курской битвы на южном участке Курской дуги, под Прохоровкой, состоялось самое крупное танковое сражение Второй мировой войны.
Белгород, который делегация Совфеда посетила за несколько дней до Дня Победы, — город первого салюта и Город воинской славы. Это звание, учреждённое в 2006 году, Белгород получил первым из городов России.
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