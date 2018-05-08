Рябков: Москва не отбрасывает идею Парижа о новом соглашении по Ирану

"Мы получили от французской стороны информацию о том, что конкретно имеется в виду. Вопрос в том, чтобы разработать новое соглашение, которое позволяло бы урегулировать проблемы в разных аспектах поведения Ирана. Это предложение заслуживает рассмотрения и нельзя сказать, что мы его отбрасываем", — заявил Рябков.

По его словам, логика выступления президента Франции Эммануэля Макрона подразумевает, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому должен остаться в силе, однако нужны новые переговоры, которые коснутся будущего этого плана после 2025 года, ракетной программы и региональной политики Ирана.

"Это все обсуждаемо, и в этом есть элемент стремления французской стороны сохранить СВПД. Однако авторы таких идей и предложений должны предлагать конкретные решения и форматы этого диалога. Пока в этом плане мы ничего не получили. Но повторю: нельзя ломать то, что работает", — отметил замглавы МИД РФ.