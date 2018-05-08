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Рябков: Москва не отбрасывает идею Парижа о новом соглашении по Ирану
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Рябков: Москва не отбрасывает идею Парижа о новом соглашении по Ирану 

РИА Новости 39 минут назад
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Россия получила информацию по идее Франции о разработке нового соглашения по Ирану, Москва не отбрасывает предложение Парижа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РБК.
"Мы получили от французской стороны информацию о том, что конкретно имеется в виду. Вопрос в том, чтобы разработать новое соглашение, которое позволяло бы урегулировать проблемы в разных аспектах поведения Ирана. Это предложение заслуживает рассмотрения и нельзя сказать, что мы его отбрасываем", — заявил Рябков.
По его словам, логика выступления президента Франции Эммануэля Макрона подразумевает, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому должен остаться в силе, однако нужны новые переговоры, которые коснутся будущего этого плана после 2025 года, ракетной программы и региональной политики Ирана.
"Это все обсуждаемо, и в этом есть элемент стремления французской стороны сохранить СВПД. Однако авторы таких идей и предложений должны предлагать конкретные решения и форматы этого диалога. Пока в этом плане мы ничего не получили. Но повторю: нельзя ломать то, что работает", — отметил замглавы МИД РФ.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.
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