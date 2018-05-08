Москва и Сараево: развитие партнёрских связей

Во встрече принял участие префект Центрального административного округа города Москвы (ЦАО) Владимир Говердовский . Стороны обсудили ход развития сотрудничества в рамках подписанного в 2017 году договора о партнёрских отношениях между префектурой ЦАО и администрацией Сараево . «Очень важно, что подписанный договор не остался только на бумаге, а претворяется в жизнь. Это реальное направление сотрудничества во всех областях — в культуре, спорте, туризме», — сказал на встрече С. Черёмин.

Министр отметил, что в этом году лето в Москве будет насыщено очень яркими международными событиями, главным из которых станет чемпионат мира по футболу. С. Черёмин пригласил мэра Сараево принять участие в Московском урбанистическом форуме, который пройдёт в российской столице с 17 по 22 июля. «Мы также надеемся увидеть в Москве команду школьников из Сараево на Международной олимпиаде мегаполисов и форуме по образованию, которые состоятся в период с 30 августа по 8 сентября этого года», — добавил С. Черёмин.