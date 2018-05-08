Москва и Сараево: развитие партнёрских связей 

Во встрече принял участие префект Центрального административного округа города Москвы (ЦАО) Владимир Говердовский. Стороны обсудили ход развития сотрудничества в рамках подписанного в 2017 году договора о партнёрских отношениях между префектурой ЦАО и администрацией Сараево. «Очень важно, что подписанный договор не остался только на бумаге, а претворяется в жизнь. Это реальное направление сотрудничества во всех областях — в культуре, спорте, туризме», — сказал на встрече С. Черёмин.
Министр отметил, что в этом году лето в Москве будет насыщено очень яркими международными событиями, главным из которых станет чемпионат мира по футболу. С. Черёмин пригласил мэра Сараево принять участие в Московском урбанистическом форуме, который пройдёт в российской столице с 17 по 22 июля. «Мы также надеемся увидеть в Москве команду школьников из Сараево на Международной олимпиаде мегаполисов и форуме по образованию, которые состоятся в период с 30 августа по 8 сентября этого года», — добавил С. Черёмин.
Мэр Сараево, в свою очередь, поблагодарил московские власти за тёплый приём и выразил надежду на активное продолжение сотрудничества. «Реализация договора уже началась, и мы настроены воплотить в жизнь все запланированные проекты», — сказал Абдулла Скака.