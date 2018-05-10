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Москва и Тегеран продолжат плотную координацию по ядерной сделке
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Москва и Тегеран продолжат плотную координацию по ядерной сделке 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Москва и Тегеран продолжат плотную координацию по соглашению о ядерной программе Ирана в интересах обеспечения двустороннего сотрудничества, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков во время встречи с иранским коллегой Аббасом Аракчи в Тегеране 10 мая.
Отмечается, что в центре внимания их разговора были перспективы дальнейшей реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в свете выхода из него США.
"С российской стороны была подчеркнута приверженность сохранению договоренности. Россия и Иран условились продолжить плотную координацию по данной теме в интересах должного обеспечения двустороннего сотрудничества", — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Отмечается, что стороны обсудили некоторые другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.
Иранская сторона сообщила, что не выходит из соглашения, которое с момента выхода США будет существовать как договоренность Тегерана и «пятерки» без США.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.
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