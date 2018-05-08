Максим Соколов посетил Волгоградскую область

Максим Соколов посетил Волгоградскую область Почетные гости сами протестировали все новейшие приспособления для обслуживания пассажиров. Глава Минтранса рассказал присутствующим о важности открытия нового терминала в преддверии Чемпионата Мира по футболу-2018.

Новый пассажирский терминал был сконструирован по всем стандартам удобства и безопасности. На первом этаже расположен большой зал ожидания, который объединен с пунктами регистрации пассажиров. Всего в работе может находиться 13 стоек, которые обеспечивают быструю пропускную способность пассажиров. Пассажиры могут использовать камеры хранения и комнаты с удобствами (для матери и ребенка).

Затем участники тестирования нового терминала отправились на железнодорожную станцию «Волгоград-1», где также завершается реконструкция в рамках подготовки к Чемпионату Мира по футболу-2018.