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Максим Соколов посетил Волгоградскую область
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Максим Соколов посетил Волгоградскую область 

Банки Сегодня 41 минуту назад
Максим Соколов посетил Волгоградскую областьПочетные гости сами протестировали все новейшие приспособления для обслуживания пассажиров. Глава Минтранса рассказал присутствующим о важности открытия нового терминала в преддверии Чемпионата Мира по футболу-2018.
Новый пассажирский терминал был сконструирован по всем стандартам удобства и безопасности. На первом этаже расположен большой зал ожидания, который объединен с пунктами регистрации пассажиров. Всего в работе может находиться 13 стоек, которые обеспечивают быструю пропускную способность пассажиров. Пассажиры могут использовать камеры хранения и комнаты с удобствами (для матери и ребенка).
Затем участники тестирования нового терминала отправились на железнодорожную станцию «Волгоград-1», где также завершается реконструкция в рамках подготовки к Чемпионату Мира по футболу-2018.
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