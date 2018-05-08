Семь дней программирования: как преподаватели из Москвы учат сельских школьников

«Привет. Мы живем в маленькой марийской деревне. Приезжайте к нам этим летом». «Нас очень волнует, что наш говор вымирает, поэтому в будущем мы бы хотели сделать интерактивный веб-проект про него». «Мы живем в деревне, и это нам нравится. Здесь чистый воздух, а вокруг деревни расположено семь священных рощ, где жители нашей деревни молятся, чтобы все было хорошо».

Это фрагменты материалов сайта, который весной создали подростки села Сардаял на границе с Татарстаном в республике Марий Эл. Здесь они рассказывают о своей жизни, мечтах, построенной в XIX веке школе, делятся рецептами местных блюд и пишут топ-10 — что обязательно нужно сделать, приехав в их деревню. Чуть ранее их сверстники из села Глазок Тамбовской области так же изучили основы HTML и CSS, впервые в своей жизни написали код и создали сайт, который открыл для тысяч интернет-пользователей красоту и уникальность их родного Глазка. Сайт села Глазок стал первым сайтом российского села и просто взорвал социальные сети. В неизвестную глубинку потянулись туристы, журналисты, блогеры.

От московских школьников этих подростков отличает немногое. Меньшая техническая оснащенность — не у каждого здесь есть смартфон, ноутбук, домашний компьютер и стабильный интернет. «Есть ощущение, что мы живем в Средневековье, — рассказали на сайте Дима и Денис. — Банально не можем посмотреть погоду. А чтобы пройти курс по веб-программированию, нам пришлось ехать в соседнее село, потому что в нашей школе не было сигнала».

Еще одно отличие этих подростков от детей столицы — хоть у них и нет современных гаджетов и 3G, но есть знание истории своей малой родины, родной природы, а еще готовность с радостью поделиться этими знаниями с гостями и провести для них экскурсии по селу. А еще — огромное желание получить современное образование и сделать жизнь в своем городе лучше.

ТАСС поговорил с их преподавателями — авторами проекта «Кружок» — и побывал на занятиях в Новороссийске

"Мы приезжаем примерно на шесть-семь дней. На бесплатные занятия могут прийти все дети от 12 лет, обычно они приходят с нулевыми знаниями по программированию, — рассказывает один из авторов образовательного проекта «Кружок», веб-разработчик Александр Братчиков . — Первые четыре-пять дней — лекционные. А последние два дня подростки создают свои проекты в группах по два-три человека. Тема проектов обычно одна — как технологии могут изменить жизнь в твоем городе или селе к лучшему".

Отправиться в регионы с серией занятий преподаватели и авторы учебных программ о технологиях и программировании Сергей Нугаев и Александр Братчиков решили весной 2017 года.

"Раньше мы делали много программ в Москве . Но в России вообще почти все ресурсы стекаются в Москву, а регионы изолированы друг от друга, — отмечает Сергей Нугаев. — Нам нравится идея децентрализации. Тем более, как показала практика, в регионах есть запрос на технологическое образование".

Первая выездная школа состоялась в удмуртском городе Воткинске . Место было выбрано вовсе не потому, что здесь родился композитор Чайковский, а потому что здесь родился один из соавторов проекта: живущие в Воткинске знакомые, друзья и родные помогли авторам «Кружка» организовать занятия на месте.

За Воткинском последовали Вязьма Калуга , село Глазок, село Сардаял, Новороссийск, Гусь Хрустальный. Всего на момент выхода этого материала — семь городов.

"В первых трех городах у детей были разные проекты, многие из которых оставались недоделанными, — рассказал Сергей. — Хотя мы пытаемся доводить все проекты до конца, уже после семидневной школы работаем удаленно. Но Глазок оказался первым местом, где подростки делали один проект о своем селе, то есть они делали разные разделы одного сайта. Это была их инициатива".

Сайт села Глазок привлек внимание к проекту. Начались интервью с журналистами, заявки от учителей из разных регионов и даже заказы сделать сайт. «Не все разобрались, что наша история про образование, и что мы занимается обучением детей, — рассказал Саша. — Нам сыплются заказы: можете сделать нам сайт, нашему селу нужен сайт. Хотя мы видим потенциал в историях про местный контекст».

Саша и Сергей признаются, что хотя им и очень нравится история с сайтом о селе Глазок, они не хотят навязывать эту идею детям в других регионах. «Начиная занятия, мы рассказываем подросткам о Глазке и в целом проектах, которые сделали и придумали их сверстники в других городах. Но интерес ребенка в процессе обучения — его главный мотиватор, — отмечает Саша. — Идея, которая навязана ему сверху, может быть красиво воплощена, но образовательная функция пострадает».

Однако идея, используя современные технологии рассказать миру о своей малой родине, привлекает подростков. Узнав о сайте села Глазок, школьники села Сардаял сделали сайт своего села. Их примеру захотели последовать и подростки из Новороссийска, шестого города, в который приехал «Кружок», чтобы провести занятия по программированию.

Новые технологии на службе старых традиций

Новороссийск стал самым крупным населенным пунктом, куда создатели проекта Сергей Нугаев и Александр Братчиков приехали, чтобы за семь дней абсолютно бесплатно научить еще пару десятков школьников создавать сайты. В просторном светлом кабинете Морского технического лицея (МТЛ) Новороссийска аншлаг — на первое занятие пришли 24 школьника: 16 мальчиков и восемь девочек с шестого по десятый класс.

Все они учатся в школе с техническим уклоном, их знания в области точных наук выше, чем у среднестатистического школьника. Но созданием сайтов, конечно, никто из них никогда не занимался.

Первый урок — погружение в новую для ребят тему и изучение неизвестных терминов. У всех на столах ноутбуки: кто-то принес свои из дома, тем, у кого их нет, выдал лицей.

Преподаватели старше учеников примерно на десять лет. Они просят называть себя по именам, часто шутят, говорят «круто» и «окей», не ставят оценок и разрешают во время занятий пользоваться гаджетами и интернетом. Детям в столь непринужденной обстановке комфортно.

В классе находится и преподаватель математики, педагог дополнительного образования МТЛ Светлана Бердовская. Именно она подала заявку в проект «Кружок-Тур».

"Я мониторю различные образовательные ресурсы. Неожиданно увидела информацию о «Кружке», — рассказывает Светлана. — Поняла, что необходимо пригласить «Кружок-Тур» к нам, в Новороссийск. Написала. Ребята откликнулись".

По словам педагога, не все ее коллеги с радостью подхватили инициативу. «Многие опасаются идти на эксперимент, относятся с опаской к проекту из-за того, что это в новинку, — признается Светлана. — Но директор лицея Ирина Петровна Маркова идею поддержала».

По мнению Светланы Бердовской, такие проекты важны еще и потому, что молодежи за знаниями не надо уезжать в большие города. Большинство подростков говорят, что действительно мечтают после школы уехать в Москву или Санкт-Петербург . Они любят свой город, хотят изменить его к лучшему (построить аквапарк и приют для животных, решить экологические проблемы, призвать власть помогать одаренным детям), но здесь им становится скучно.

За пять дней интенсива по программированию школьники изучили основы HTML и CSS, в теории знают, как написать код, прошли основы типографики и верстки сайта и знают, что дизайн — тоже важно. На шестой день им предстоит перейти к проектной работе — применить теорию на практике и самостоятельно написать свой авторский сайт.

За неделю никто из ребят не отсеялся. Александру и Сергею удается создавать такую атмосферу, что дети с нетерпением ждут занятий.

Разделившись на несколько групп, школьники разрабатывают концепцию будущего сайта, готовят контент, активно что-то обсуждают между собой.

Например, четверо девятиклассников готовят историю о Черноморской регате. В их команде — менеджер, дизайнер, ответственный за текстовое наполнение сайта и тот, кто, как они сами шутят, поднимает в команде боевой дух.

Шестиклассник Егор Соколов мечтает стать программистом и создать развлекательный сайт про котов. Он приехал в Новороссийск из Сыктывкара два года назад. Парень вспоминает, что в его городе не у всех одноклассников были компьютеры. В Новороссийске, на его взгляд, с технологиями куда лучше, однако те знания, которые он получил за семь дней в проекте «Кружок-Тур» он никогда не получит в школе.

"На уроках информатики в школе до девятого класса изучают Паскаль — язык, который уже практически не используют в программировании, — рассказала 15-летняя Аста. — Информатика — быстро развивающаяся область знаний. Школьная программа не поспевает за ней, и многое из того, что преподают нам на уроках в школах, успело безнадежно устареть. А на этих курсах нас учат современному и актуальному".

Софье 12 лет, она не пользуется соцсетями и мечтает стать журналистом. А для этого, она уверена, необходимо знать, как создаются сайты.

"Когда я шла на эти занятия, думала, что это сложно — писать код и прочее, — делится она впечатлениями. — Но нам так понятно все объяснили, что это оказалось легче, чем я думала".

Занятия должны закончиться в 15:00. На часах — 15:30, и никто не спешит расходиться.

"И так каждый день, — отмечает Светлана Бердовская. — Дети забывают о времени, не спешат домой, настолько они погружены в процесс".

То, что не успели сделать в классе, школьники будут доделывать дома. Завтра необходимо презентовать работы.

После занятий преподаватели «Кружок-Тур» продолжают общение со своими учениками в неформальной обстановке. Ежедневно вечерами они встречаются с ребятами на школьном стадионе, где играют в футбол, баскетбол и просто общаются.

Одну из своих задач авторы «Кружка» видят в том, чтобы помочь детям определить, чем они хотят заниматься в будущем. «Я учился на мехмате МГУ и сейчас, пройдя больше пяти лет как преподаватель, понимаю, что это очень плохое образование, — говорит Сергей Нугаев. — Оно совершенно отвязано от реальности, застыло во времени. Образовательная система не заинтересована в том, чтобы мотивировать студента. И это проблема. У нас плохо выстроены институты социализации, заканчивая школу человек делает выбор неосознанно. В итоге это выброшенное время, человек не реализуется, и он не счастлив».

"Это проект про жизнь"

До окончания недельных занятий ровно час. Школьники уткнулись в ноутбуки, сосредоточено добавляют и удаляют скрипты, расширяют функционал сайта.

Из непонятных знаков и символов на экране рождается проект о Новороссийске. Здесь собраны факты и легенды о горе Колдун и о Маркотхском хребте, о мемориале города-героя «Малая земля», о селе Абрау-Дюрсо, суровом северо-восточном ветре, которым славится Новороссийск, — норд-осте, патриотической акции «Бескозырка», Черноморской регате.

К середине мая новый сайт, созданный подростками при помощи «Кружка» за семь дней, каждый желающий сможет увидеть в интернете.

После презентации остается совсем немного времени, чтобы попрощаться. Преподаватели с детьми собираются на прогулку к морю. Впереди час, чтоб сказать друг другу важные слова и сделать пару фотоснимков на память.

"Я бы хотел, чтобы эти два парня еще приехали, — делится девятиклассник Георгий. — Они открыты очень и понятно объясняют, общаются с нами как друзья, делятся опытом, выслушивают нас".

Впрочем, на этом общение не закончится — проекты и идеи школьников преподаватели будут курировать удаленно.

"Было бы нечестно по отношению к детям приехать на семь дней, показать, как делать сайт, и забыть про их развитие, — говорит Александр Братчиков. — Стараемся выводить на рельсы удаленное обучение".

Например, Николай, который пришел на интенсив «Кружка» в Вязьме, самостоятельно продвинулся в программировании. «Он делает очень сложные вещи, о которых мы даже не рассказываем на занятиях, причем на продвинутом уровне, — говорит Сергей. — Вместе с другим студентом Коля реализует свой продукт про мир игр».

Сейчас у проекта «Кружок» нет постоянного финансирования, но есть большие планы, а главное — понимание проблем, с которыми сталкиваются в образовании нынешние школьники, и пути их решения.

"Мы тратим много ресурсов и времени сейчас на «Кружок», — говорит Сергей Нугаев. — Все перекрывает ощущение, что ты делаешь важное дело. Жизнь сосредоточена в месте, где мы находимся сейчас. В этом плане это проект жизни. Ты даешь что-то тем, от кого есть запрос на получение твоих знаний, информации, опыта, что может помочь сделать чью-то жизнь лучше. Когда видишь лица детей, видишь большую благодарность — это важно и бесценно".

Дарья Бурлакова, Наталья Решетняк