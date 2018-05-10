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Белгородца поймали на краже пяти упаковок шоколадных конфет
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Белгородца поймали на краже пяти упаковок шоколадных конфет 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Белгородские полицейские задержали мужчину, пытавшегося похитить конфеты из магазина, сообщила пресс-служба регионального МВД.
По предварительным данным, мужчина в супермаркете спрятал под куртку пять упаковок конфет и направился к выходу. Сотрудники магазина догнали его на улице. Вернув конфеты, мужчина сбежал.
Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 28-летний белгородец.
В отношении подозреваемого следователи возбудили уголовное дело по статье: «Покушение на грабеж». Ему грозит до четырёх лет лишения свободы.
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