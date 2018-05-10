Госдума меняет правила нотариального депонирования

Госдума 10 мая приняла в ключевом втором чтении пакет поправок в Гражданский кодекс РФ и Основы законодательства о нотариате, предусматривающих изменение правил нотариального депонирования, а также создающих механизм для применения нотариусами положений ГК о наследственном фонде.

Возможность выполнения нотариусом функций эскроу-агента (эскроу — это договор условного депонирования) предусмотрена главой 47.1 ГК, которая вступает в силу с 1 июня 2018 года (подробнее читайте на L. R здесь). Поправками в Гражданский кодекс для исключения неопределенности в правовом регулировании отношений по поводу принятия нотариусом имущества для целей его хранения и передачи кому-либо предлагается разграничить случаи принятия нотариусом имущества по разным основаниям. Возможно собственно принятие в депозит нотариуса денег или ценных бумаг по заявлению должника, то есть такое нотариальное действие, к которому должник вынужденно прибегает при невозможности обнаружить кредитора или при его уклонении от принятия имущества. Также будет возможно совершение нотариусом депонирования имущества на основании совместного волеизъявления сторон. В этом случае нотариус выступает в качестве эскроу-агента, а само действие фактически представляет собой условное депонирование имущества депонента для последующего вручения этого имущества бенефициару. Корреспондирующие изменения вносятся в Основы законодательства о нотариате и закон «О банках и банковской деятельности». Нормы главы 47.1 ГК будут подлежать применению при недостаточности положений законодательства о нотариате. Планируется, что эти изменения вступят в силу с 1 июня 2018 года, когда начнет действовать и новая глава Гражданского кодекса.

Кроме того, Основы законодательства о нотариате дополняются новой статьей, обязывающей всякого нотариуса, ведущего наследственное дело, произвести поиск сведений о возможных завещаниях наследодателя путем проверки единой информационной системы нотариата. Содержание завещания будет устанавливаться нотариусом на основании электронного образа такого завещания, хранящегося в реестре нотариальных действий единой системы. Устанавливается порядок действий нотариуса при обнаружении завещания о создании наследственного фонда. Одновременно законопроектом устанавливается приоритет волеизъявления умершего, выраженного в завещании, над иными формами его волеизъявления, упоминаемыми в законе о погребении и похоронном деле. Кроме того, вносятся изменения в законодательство, позволяющие обеспечить комфортный для выгодоприобретателей наследственного фонда валютный режим операций по передаче им имущества в соответствии с завещанием. В этом отношении положение выгодоприобретателей наследственного фонда будет сходно с положением наследников.