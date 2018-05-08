Поддерживать здоровое и стабильное развитие торговых связей между КНР и США в интересах мира — МИД КНР

Пекин, 8 мая / Синьхуа / — Устранение разногласий путем равных консультаций, а также поддержание здорового и стабильного развития торгово-экономических связей между КНР США остается в интересах обеих сторон. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан на очередной пресс-конференции.

Представитель Белого Дома сообщил, что на следующей неделе заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ посетит с визитом Вашингтон, чтобы продолжить переговоры по двусторонней торговле.

По словам Гэн Шуана, Китай обратил внимание на заявление представителя Белого Дома, а также на то, что в ожиданиях американской стороны по достижению консенсуса с Китаем по торговым вопросам появился «позитивный сигнал». -0-