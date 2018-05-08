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Поддерживать здоровое и стабильное развитие торговых связей между КНР и США в интересах мира — МИД КНР
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Поддерживать здоровое и стабильное развитие торговых связей между КНР и США в интересах мира — МИД КНР 

ИА Синьхуа 43 минуты назад
Пекин, 8 мая /Синьхуа/ — Устранение разногласий путем равных консультаций, а также поддержание здорового и стабильного развития торгово-экономических связей между КНР и США остается в интересах обеих сторон. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан на очередной пресс-конференции.
Представитель Белого Дома сообщил, что на следующей неделе заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ посетит с визитом Вашингтон, чтобы продолжить переговоры по двусторонней торговле.
По словам Гэн Шуана, Китай обратил внимание на заявление представителя Белого Дома, а также на то, что в ожиданиях американской стороны по достижению консенсуса с Китаем по торговым вопросам появился «позитивный сигнал». -0-
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