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«Ликуем от явной победы»: Джигурда и Анисина выиграли очередной суд
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«Ликуем от явной победы»: Джигурда и Анисина выиграли очередной суд 

Teleprogramma.pro 45 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Судебные тяжбы по поводу баснословного наследства Людмилы Браташ продолжаются больше года. Пока суд не признал правой ни одну из сторон, однако Джигурда и Анисина уверенно одерживают первенство. В понедельник, 7 мая, состоялось очередное слушание по этому делу, где сестра Браташ вновь обвинила Джигурду в совершении насильственных действий и возможной причастности к смерти родственницы. Одиозный артист, разумеется, вины не признал. На его стороне остался и суд, отклонив иск Светланы Романовой.
Сразу после заседания Джигурда и Анисина отправились в один из столичных ресторанов, чтобы отпраздновать победу. Звездные супруги всячески веселились: пели в караоке и танцевали. Соответствующим видео музыкант поделился в соцсети Instagram. «Мы — белые розы в этой жизни, — ликуем от явной, реальной победы и от победной тризны!», — подписал он ролик. В комментариях к публикации пользователи поздравили звездную пару и пожелали ей дальнейших успехов в борьбе за наследство.
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Добавим, что если суд все-таки признает законность завещания Людмилы Браташ, то Джигурда и Анисина станут обладателями не только приличной суммы денег, но и недвижимости как в Москве, так и за границей. Разбирательство по этому дело должно закончится как раз к осени, именно в это время Марина и Никита планируют сыграть свадьбу. Напомним, что супруги развелись в 2016 году. Одно время Никита хотел жениться на американке, но, видимо, передумал и сделал выбор в пользу матери своих детей.
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