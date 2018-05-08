«Ликуем от явной победы»: Джигурда и Анисина выиграли очередной суд

Судебные тяжбы по поводу баснословного наследства Людмилы Браташ продолжаются больше года. Пока суд не признал правой ни одну из сторон, однако Джигурда и Анисина уверенно одерживают первенство. В понедельник, 7 мая, состоялось очередное слушание по этому делу, где сестра Браташ вновь обвинила Джигурду в совершении насильственных действий и возможной причастности к смерти родственницы. Одиозный артист, разумеется, вины не признал. На его стороне остался и суд, отклонив иск Светланы Романовой

Сразу после заседания Джигурда и Анисина отправились в один из столичных ресторанов, чтобы отпраздновать победу. Звездные супруги всячески веселились: пели в караоке и танцевали. Соответствующим видео музыкант поделился в соцсети Instagram. «Мы — белые розы в этой жизни, — ликуем от явной, реальной победы и от победной тризны!», — подписал он ролик. В комментариях к публикации пользователи поздравили звездную пару и пожелали ей дальнейших успехов в борьбе за наследство.

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