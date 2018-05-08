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В Марий Эл уничтожают берега озера Молевое
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В Марий Эл уничтожают берега озера Молевое 

РИА «ФедералПресс» 42 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Марий Эл на берегу озера Молевое ведется разработка песчаных карьеров. Об этом на своей страничке в соцсети сообщил житель Килемарского района республики Василий Лебедев.
«Окраины поселков похожи на места боевых действий. Кругом рвы да ямы, как будто был минометный обстрел», — пишет Василий Лебедев.
Фото: озеро Молевое
По словам неравнодушного жителя района, озеро — главная достопримечательность местности. Василий Лебедев, что на этой земле проходит ежегодный фестиваль «Земля предков». В нынешнем году, по его мнению, гостей ждет разочарование.
Фото: озеро Молевое
Также мужчина выражает опасения, что в завершении летнего сезона песчаные «карьеры превратятся в свалки».
«ФедералПресс» отправил запрос по данной проблеме в министерство природных ресурсов и экологии Марий Эл.
Напомним, в Моркинском районе Республики Марий Эл частная организация незаконно разработала карьер площадью 9 гектаров. Почвам причинен ущерб в размере 69 млн рублей.
Фото: wikimapia.org, соцсеть
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