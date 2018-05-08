В Марий Эл уничтожают берега озера Молевое

Марий Эл на берегу озера Молевое ведется разработка песчаных карьеров. Об этом на своей страничке в соцсети сообщил житель Килемарского района республики Василий Лебедев

«Окраины поселков похожи на места боевых действий. Кругом рвы да ямы, как будто был минометный обстрел», — пишет Василий Лебедев.

Фото: озеро Молевое

По словам неравнодушного жителя района, озеро — главная достопримечательность местности. Василий Лебедев, что на этой земле проходит ежегодный фестиваль «Земля предков». В нынешнем году, по его мнению, гостей ждет разочарование.

Фото: озеро Молевое

Также мужчина выражает опасения, что в завершении летнего сезона песчаные «карьеры превратятся в свалки».

Напомним, в Моркинском районе Республики Марий Эл частная организация незаконно разработала карьер площадью 9 гектаров. Почвам причинен ущерб в размере 69 млн рублей.

Фото: wikimapia.org, соцсеть