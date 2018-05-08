Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 10 мая 

9:00 — Заседание Совета Госдумы.
10:00 — Пленарное заседание Госдумы.
11:00 — Заседание ЦИК.
11:00 — Брифинг члена комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Елены Бибиковой на тему: «Как повысится благосостояние российских пенсионеров?».
12:00 — Пресс-конференция ректора МГУ им. М. Ломоносова, президента Российского союза ректоров, академика Виктора Садовничего на тему: «Университеты в эпоху больших вызовов».
15:15 — Заседание комитета Госдумы по охране здоровья.
15:15 — Заседание комитета Госдумы по безопасности и противодействии коррупции.
15:15 — Заседание комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
16:00 — Заседание комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
Фотоматериалы:
12:00 — Рассмотрение в Басманном суде вопроса о переводе из СИЗО под домашний арест А. Малобродского.
12:30 — Экскурсия на майнинговую ферму технополиса «Москва» и технопарк «Калибр» в рамках акции «День без турникетов» на предприятиях Москвы.