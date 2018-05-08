Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 10 мая 

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Более 2 тыс. волонтеров будут сопровождать шествие «Бессмертного полка» в Москве

Правительство РФ и администрация президента поддержали законопроект об акционировании «Почты России»

Воинские захоронения и обелиски в Московской области привели в порядок в преддверии 9 мая