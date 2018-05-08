Марат Казей: какой подвиг он совершил на самом деле

Во время Великой Отечественной войны на поля сражений выходили дети. Они боролись за своих родителей, братьев, сестер. Они мстили за своих родных и близких, которых уничтожили фашисты.

Мать Марата

Марат Казей родился в 1929 году, в белорусской деревне Станьково. Беззаботное детство прекратилось в 1935 году, когда его родители, коммунисты были репрессированы: отец вместе со своими братьями был осужден за вредительство и скончался в ссылке на Дальнем Востоке, мать Марата была арестована за пособничество, однако перед началом войны ее отпустили. Семейная трагедия не сломила дух матери Марата, во время оккупации Анна Казей, как коммунистка, будто пытаясь загладить свою вину, начала сотрудничать с минским подпольем. Однако, в скором времени вся подпольная сеть была раскрыта, Анну Казей схватили каратели и после пыток повесили.

Месть

Гибель матери заставила Марата мстить. Вместе со своей сестрой Ариадной он ушел к партизанам. От прежнего милого мальчика не осталось и следа, Марат стал диверсантом: он пускал под откос вражеские составы, транспортные эшелоны и убивал офицеров. В 1943 году, Марат Казей совершил свой первый подвиг: у деревни Румок, партизанский отряд попал в «клещи» карателей, в результате сопротивления, юный партизан гранатами прорвал ряды противника, и смог подать сигнал помощи соседним отрядам. За проявленное мужество четырнадцатилетн

ий Марат Казей был награжден медалью «За отвагу». Зима 1943 года оказалась тяжелым испытанием для партизан, многочисленные облавы вынуждали отряды менять свои расположения. В одном из подобных переходов очень сильно пострадала сестра Марата. Ариадна, получила сильнейшее обморожение ног, из за отсутствия медицинской помощи ступни пришлось ампутировать. Самолетом, она была направлена на «большую землю», Марату предложили улететь вместе с сестрой, однако, ранение сестры лишь «подлило масло» в огонь. Марат отказался улетать и продолжил воевать с фашистами, за свою мать и сестру

В начале 1944 года Марат Казей стал разведчиком штаба партизанской бригады имени Рокоссовского. Отныне боевых задач становится все больше— намечалось большое наступление советских войск. Марат продолжает сражаться с фашистами. Его диверсии проходят успешно, а захваченная информация ложится в основу дальнейших операций. Например, по полученным данным от Марата, партизанами была разработана и реализована операция по нападению на немецкий гарнизон в Дзержинске.

Освобождение

Летом 1944 года Белоруссия была освобождена от немецких захватчиков, к сожалению четырнадцатилетн

ий Марат Казей не дожил до освобождения родного края. Одиннадцатого мая 1944 года Марат Казей вместе попал в засаду. В деревне Хоромицкие разведгруппе, в которой был Марат, предстояла встреча со связным. Буквально перед самой встречей партизаны услышали выстрелы— деревня была окружена немцами. Командир группы и большая часть партизан погибли сразу. Юный партизан несмотря на численное превосходство врага продолжил держать оборону. Марат сражался до последнего патрона, после сухого щелчка затвора в ход идут гранаты, последнюю из них он приберег для себя, подпустив немцев ближе он подрывает себя вместе с врагом.

В 1965 году, через 21 год после гибели, Марату Казею было присвоено звание Героя Советского Сюза. Юный герой-партизан был похоронен в своей родной деревне. Сестра Марата— Ариадна Казей пережила войну, была заслуженной учительницей Белорусской ССР и депутатом Верховного Совета. В 1968 году героине-партизан

ке было присвоено звание Герой Социалистическог

о Труда.