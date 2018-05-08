Ещё
Школьники Черемушек побывали на экскурсии в храме Покрова Пресвятой Богородицы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьники Черемушек побывали на экскурсии в храме Покрова Пресвятой Богородицы 

Мои Черемушки 46 минут назад
Фото: Мои Черемушки
Воспитанники Воскресной школы имени Суворова при храме всех Святых в земле Русской просиявших в Черемушках посетили храм в Ясеневе.
Ребята с директором школы и родителями были в восторге от экскурсии в уникальный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Храм в Ясеневе украшен по строгим византийским канонам, мозаичные изображения расположены по строго определенной системе. Его убранство делится на части, соответствующие тройственному единству Неба, Рая и земного мира. Первая — зона куполов и сводов верхнего уровня, в том числе конхи алтарной апсиды; вторая — зона тромпов, парусов и верхних частей стен; третья — зона нижних или второстепенных сводов и нижних частей стен. В верхней зоне находятся изображения Христа, Богоматери, ангелов и тех сцен, в которых Небо было либо местом действия, либо источником или целью изображаемого события.
Внутреннее и внешнее благоукрашение храма Покрова Пресвятой Богородицы, поистине уникально.
В верхнем храме воссоздана византийская мозаика. Особенность нижнего храма в том, что все его пространство отдано под реализацию уникального архитектурного проекта, получившего название «Икона Святой Земли». Согласно замыслу, получившему одобрение и всемерную поддержку Святейшего Патриарха Кирилла, здесь в одном месте собраны точные копии пяти величайших христианских святынь — Гроба Господня, Камня Помазания, Гробницы Божией Матери, Голгофы и Вифлеемской Звезды, а также Темницы, Водоноса из Каны Галилейской и Колонны Святого Огня.
Покровский храм по своей уникальности, художественной ценности и площади мозаичного убранства не уступает мировым шедеврах церковного зодчества эпохи Византии.
Экскурсия, проведённая экскурсоводом Еленой, очень понравилась и взрослым и детям посетителям храма, которые выразили своё желание приехать ещё не один раз в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе.
Мои Черемушки: последние новости
Второклассники изучают историю Великой Отечественной войны Товары из Удмуртии и Марий Эл привезли на ярмарку в Черемушки Храм в честь святой равноапостольной Нины в Черемушках приглашает на работу секретаря
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»184
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко385
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото89
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина452
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится425
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение