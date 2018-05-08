Школьники Черемушек побывали на экскурсии в храме Покрова Пресвятой Богородицы

Воспитанники Воскресной школы имени Суворова при храме всех Святых в земле Русской просиявших в Черемушках посетили храм в Ясеневе.

Ребята с директором школы и родителями были в восторге от экскурсии в уникальный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Храм в Ясеневе украшен по строгим византийским канонам, мозаичные изображения расположены по строго определенной системе. Его убранство делится на части, соответствующие тройственному единству Неба, Рая и земного мира. Первая — зона куполов и сводов верхнего уровня, в том числе конхи алтарной апсиды; вторая — зона тромпов, парусов и верхних частей стен; третья — зона нижних или второстепенных сводов и нижних частей стен. В верхней зоне находятся изображения Христа, Богоматери, ангелов и тех сцен, в которых Небо было либо местом действия, либо источником или целью изображаемого события.

Внутреннее и внешнее благоукрашение храма Покрова Пресвятой Богородицы, поистине уникально.

В верхнем храме воссоздана византийская мозаика. Особенность нижнего храма в том, что все его пространство отдано под реализацию уникального архитектурного проекта, получившего название «Икона Святой Земли». Согласно замыслу, получившему одобрение и всемерную поддержку Святейшего Патриарха Кирилла , здесь в одном месте собраны точные копии пяти величайших христианских святынь — Гроба Господня, Камня Помазания, Гробницы Божией Матери, Голгофы и Вифлеемской Звезды, а также Темницы, Водоноса из Каны Галилейской и Колонны Святого Огня.

Покровский храм по своей уникальности, художественной ценности и площади мозаичного убранства не уступает мировым шедеврах церковного зодчества эпохи Византии.

Экскурсия, проведённая экскурсоводом Еленой, очень понравилась и взрослым и детям посетителям храма, которые выразили своё желание приехать ещё не один раз в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе.