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Более 600 реконструкторов представят эпизоды боев Второй ударной армии под Новгородом
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Более 600 реконструкторов представят эпизоды боев Второй ударной армии под Новгородом 

ТАСС 46 минут назад
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 мая. /ТАСС/. Шестой ежегодный военно-исторический фестиваль «Забытый подвиг — Вторая ударная» пройдет 20 мая в поселке Тесово-Нетыльский Новгородской области. На участие заявки подали порядка 600 реконструкторов, которые планируют показать эпизоды боев Второй ударной армии за Ленинград в 1942 году, рассказал во вторник ТАСС председатель оргкомитета серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг» Павел Желтов.
"Обычно фестиваль проходил в апреле, в этом году мы перенесли его на май. Это связано в том числе с тем, что раньше мы показывали эпизоды, связанные с попытками Красной армии продолжать наступление. Сейчас же мы говорим о более поздних трагических событиях, июне 1942 года, когда Вторая ударная армия пробивалась из окружения обратно, выводя с собой раненых, вооружения и местное мирное население", — пояснил Желтов, уточнив, что заявки на участие в реконструкции подали уже порядка 600 человек.
"География как всегда у нас очень обширная, это международный фестиваль. Если говорить про Россию, то география от Калининграда до Новосибирска, от Мурманска до Ростова-на-Дону, также это гости из Прибалтики, Белоруссии, Украины", — рассказал собеседник агентства, уточнив, что в этом году на фестивале ожидается порядка 10 тыс. зрителей. Кроме того, планируется, что в реконструкции будет использоваться авиа— и бронетехника.
На фестивале также пройдет презентация уникальной военной и железнодорожной исторической техники, в том числе экспонатов, которые никогда не были представлены в других музеях мира. Все желающие смогут прокатиться на узкоколейном поезде, мотодрезинах и познакомиться с работой узкоколейной железной дороги. На аналогичной «узкоколейке» на Волховском фронте велись бои за прорыв блокады Ленинграда.
Международный фестиваль «Забытый подвиг — Вторая ударная армия» считается крупнейшим военно-историческим мероприятием на Северо-Западе. За время существования его посетили более 40 тыс. жителей Новгородской области, России и стран Европы, Прибалтики и США. В этом году фестиваль был отмечен Президентским грантом.
Любанская наступательная операция советских войск (7 января — 30 апреля 1942 года) имела целью прорвать блокаду Ленинграда. Однако она не была успешно завершена из-за значительного перевеса в технике и снабжении фашистской армии, а также, как отмечают историки, ошибок советского командования. По некоторым данным, во время боев на этом участке Волховского фронта погибло более 300 тыс. солдат Красной армии.
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