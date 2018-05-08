Более 600 реконструкторов представят эпизоды боев Второй ударной армии под Новгородом

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 мая. / ТАСС /. Шестой ежегодный военно-исторический фестиваль «Забытый подвиг — Вторая ударная» пройдет 20 мая в поселке Тесово-Нетыльский Новгородской области . На участие заявки подали порядка 600 реконструкторов, которые планируют показать эпизоды боев Второй ударной армии за Ленинград в 1942 году, рассказал во вторник ТАСС председатель оргкомитета серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг» Павел Желтов.

"Обычно фестиваль проходил в апреле, в этом году мы перенесли его на май. Это связано в том числе с тем, что раньше мы показывали эпизоды, связанные с попытками Красной армии продолжать наступление. Сейчас же мы говорим о более поздних трагических событиях, июне 1942 года, когда Вторая ударная армия пробивалась из окружения обратно, выводя с собой раненых, вооружения и местное мирное население", — пояснил Желтов, уточнив, что заявки на участие в реконструкции подали уже порядка 600 человек.

"География как всегда у нас очень обширная, это международный фестиваль. Если говорить про Россию , то география от Калининграда до Новосибирска , от Мурманска до Ростова-на-Дону, также это гости из Прибалтики, Белоруссии Украины ", — рассказал собеседник агентства, уточнив, что в этом году на фестивале ожидается порядка 10 тыс. зрителей. Кроме того, планируется, что в реконструкции будет использоваться авиа— и бронетехника.

На фестивале также пройдет презентация уникальной военной и железнодорожной исторической техники, в том числе экспонатов, которые никогда не были представлены в других музеях мира. Все желающие смогут прокатиться на узкоколейном поезде, мотодрезинах и познакомиться с работой узкоколейной железной дороги. На аналогичной «узкоколейке» на Волховском фронте велись бои за прорыв блокады Ленинграда.

Международный фестиваль «Забытый подвиг — Вторая ударная армия» считается крупнейшим военно-историческим мероприятием на Северо-Западе. За время существования его посетили более 40 тыс. жителей Новгородской области, России и стран Европы, Прибалтики и США . В этом году фестиваль был отмечен Президентским грантом.

Любанская наступательная операция советских войск (7 января — 30 апреля 1942 года) имела целью прорвать блокаду Ленинграда. Однако она не была успешно завершена из-за значительного перевеса в технике и снабжении фашистской армии, а также, как отмечают историки, ошибок советского командования. По некоторым данным, во время боев на этом участке Волховского фронта погибло более 300 тыс. солдат Красной армии.