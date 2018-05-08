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Американские СМИ предупреждают о негативном влиянии торговой политики Вашингтона в отношении Китая на региональную экономику США
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Американские СМИ предупреждают о негативном влиянии торговой политики Вашингтона в отношении Китая на региональную экономику США 

ИА Синьхуа 43 минуты назад
Лос-Анджелес, 8 мая /Синьхуа/ — Торговая политика правительства США в отношении КНР приведет к прямо противоположным результатам и окажет серьезное негативное влияние на развитие местной экономики в США, в особенности в штате Калифорния. Об этом говорится в статье, размещенной на американском сайте Route Fifty.
Авторы, ссылаясь на данные Брукингского института и Калифорнийского бюджетно-политического центра, утверждают, что, несмотря на то, что уровень зависимости Калифорнии от внешней торговли ниже, чем у многих других американских штатов, она все еще имеет тесные торгово-экономические связи с Китаем, торговые трения между США и КНР окажут значительное негативное влияние на ситуацию с трудоустройством в регионе.
Согласно данным статьи, число рабочих мест в штате Калифорния, на которые могут повлиять китайско-американские торговые трения, достигает 287 тыс. По этому показателю штат занимает первое место в США.
Авторы отмечают, что правительство США стремится защитить американские компании и обеспечить рабочие места путем высоких пошлин, направленных против Китая и других экономик. Однако, судя по нынешней ситуации, подобный протекционизм может привести к усилению неопределенности в сфере экономики для калифорнийских рабочих, более того, он окажет негативное влияние на населенных пунктах с неблагоприятной экономической обстановкой.
Авторы статьи приходят к выводу, что, поскольку Калифорния входит в число самых экономически развитых штатов, регион и государство в целом должны испытывать беспокойство из-за нынешней торговой политики администрации Дональда Трампа, которая вредит развитию местной экономики. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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