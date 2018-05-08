Музейщики прочитали лекцию в мурманском СИЗО о «Войне в Заполярье»

Сотрудники Мурманского областного краеведческого музея провел занятие на тему «Война в Заполярье» с заключенными городского следственного изолятора , передает b-port.com.

Краевед рассказал осужденным и подследственным о боевых операциях на Кольском полуострове во времена Великой Отечественной войны, а затем ответил на их вопросы.

Как оказалось, музейщики сотрудничают с региональным управлением ФСИН уже более восьми лет.