Назарбаев открыл порты для ЦРУ 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ратифицировал изменения в соглашение о транзите грузов в Афганистан, которые ранее были рассмотрены и одобрены двумя палатами парламента. Таким образом тема появления военных баз США на Каспии с разрешения Астаны, которая наделала много шума в информационном пространстве, получила правовые очертания, и по-прежнему вызывает много вопросов.
В посольстве Казахстана в России публикации в «в российских СМИ и на интернет-ресурсах» о появлении американцев в портах Курык и Актау назвали фейковыми новостями. Дипломаты отметили, что речь идет всего лишь о внесении изменений в подписанное 20 июня 2010 года двустороннее казахстанско-американское соглашение. Они касаются обеспечения коммерческого железнодорожного транзита спецгруза через территорию республики — в связи с участием США «в усилиях по стабилизации и восстановлению» Афганистана. В посольстве уточнили, что коммерческий железнодорожный транзит специального груза и сопровождающего персонала в соответствии с договоренностями 2010 года должен проходить через несколько КПП:
из Российской Федерации/в Российскую Федерацию: Илецк/Жайсан; из Республики Узбекистан/в Республику Узбекистан: Сары-Агач/Келес и/или Бейнеу/Каракалпакия; из Республики Казахстан/в Республику Казахстан: порт Актау; из Республики Казахстан/в Республику Казахстан: порт Курык.
Упоминание России связано с тем, что ранее Москва также заключала аналогичное соглашение с США и принимала участие в поставках спецгруза, но затем отказалась от этого.
Несмотря на опровержения казахских дипломатов и откровенную фантастичность некоторых журналистских оборотов вроде «морпехи США освоят Каспий», в экспертной среде всерьез опасаются, что вроде бы чисто техническое и экономическое решение повлечет за собой изменения в «архитектуре безопасности» региона.
Андрей Грозин, старший научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН:
Безусловно, будет идти освоение инфраструктуры, которая может быть использована на потенциальном театре военных действий. Мы же помним, как в начале 90-х на постсоветские аэродромы прилетали американские самолеты с куриными окорочками и прочей гумпомощью. Только потом стало известно, что параллельно шло вскрытие аэродромной сети, привязка к координатам местности и прочие разведмероприятия специального характера. С портами Курык и Актау наверняка будет ровно та же история: американцы узнают много тех вещей, которые им знать не положено и которые в случае неблагоприятного стечения обстоятельств могут быть использованы для боевых действий. И чем дольше американцы там будут присутствовать, тем больше будут узнавать. Конечно, это не смертельно и при современном развитии спутниковой разведки не критично, но далеко не все можно вскрыть техническими средствами из космоса.
— Как подобное решение может отразиться на элите Казахстана?
Наверняка будут формироваться цепочки лояльности, причем не из высшей элиты, а из людей на местах. Возникнет агентура, симпатизианты, дельцы, которые будут извлекать прямую материальную выгоду и информировать американцев о тех или иных вещах.
Тот же акимат — аппарат губернатора — не сможет игнорировать партнерство с американцами и будет в него включен просто по долгу службы. Не говоря уже о чиновниках более низкого ранга — работниках портов, поставщиков, перевозчиков и т.д. Работа напрямую с элитами перспективна и позволяет иметь доступ к более значимым и чувствительным решениям, но в такой большой и не всегда эффективно управляемой стране как Казахстан необходимо иметь опору «на земле», в регионах, чтобы реализовывать свои интересы.
В общем, наш партнер по ОДКБ, создавая окна уязвимости для себя, по большому счету, создает их и для России. Москва и Тегеран однозначно в качестве стратегического направления видят абсолютное недопущение на внутреннее море каких-либо военных сил нерегиональных государств. Это не тактика, а именно стратегия и понимание того, что объект на Каспии, работающий в интересах западных политиков и разведсообщества, будет создавать определенные неудобства.
Понятно, что в силу географии никаких катеров ВМС США на Каспии не будет, но люди в гражданском, разведчики, скорее всего, появятся, причем они могут создать перевалочный центр по соображениям логистики по типу центра транзитных перевозок, который был в аэропорту Манас под Бишкеком. Тогда через Узбекистан формально также перебрасывались грузы, шла ротация подразделений армии США, но было несколько ангаров, в которые не допускали большую часть американского персонала. Как выяснилось, там находилось радиоэлектронное оборудование и люди, которые вели разведдеятельность. Поэтому не удивлюсь, если подобное появится в районе Актау под видом специалистов IT-сферы, которые вроде как осуществляют поддержку логистических операций.
— Что вынудило Астану пойти на такой шаг? Заморозка в США части средств Нацфонда Казахстана по иску молдавского бизнесмена Анатоли Стати?
Арест более $22 млрд, с одной стороны, был некой тренировкой, которая показала, что подобное может случиться со всеми, и которую увидели более крупные государства — Россия и Китай. С другой — средством шантажа. Понятно, что $22 млрд погоды бы не сделали, но вполне возможно, что до аппарата президента Казахстана или до самого Назарбаева довели, что это может быть только началом. Казахская элита ведь все деньги хранит там и никакой диверсификации даже по типу российской у нее нет. Поэтому не исключено, что казахам пригрозили: если не будете прислушиваться к желаниям Вашингтона, ситуация будет развиваться по нарастающей. И на их месте любое не полностью суверенное государство повело бы себя таким же образом.