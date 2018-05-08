Назарбаев открыл порты для ЦРУ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ратифицировал изменения в соглашение о транзите грузов в Афганистан , которые ранее были рассмотрены и одобрены двумя палатами парламента. Таким образом тема появления военных баз США на Каспии с разрешения Астаны , которая наделала много шума в информационном пространстве, получила правовые очертания, и по-прежнему вызывает много вопросов.

В посольстве Казахстана в России публикации в «в российских СМИ и на интернет-ресурсах» о появлении американцев в портах Курык и Актау назвали фейковыми новостями. Дипломаты отметили, что речь идет всего лишь о внесении изменений в подписанное 20 июня 2010 года двустороннее казахстанско-американское соглашение. Они касаются обеспечения коммерческого железнодорожного транзита спецгруза через территорию республики — в связи с участием США «в усилиях по стабилизации и восстановлению» Афганистана. В посольстве уточнили, что коммерческий железнодорожный транзит специального груза и сопровождающего персонала в соответствии с договоренностями 2010 года должен проходить через несколько КПП:

из Российской Федерации/в Российскую Федерацию: Илецк/Жайсан; из Республики Узбекистан /в Республику Узбекистан: Сары-Агач/Келес и/или Бейнеу/ Каракалпакия ; из Республики Казахстан/в Республику Казахстан: порт Актау; из Республики Казахстан/в Республику Казахстан: порт Курык.

Упоминание России связано с тем, что ранее Москва также заключала аналогичное соглашение с США и принимала участие в поставках спецгруза, но затем отказалась от этого.

Несмотря на опровержения казахских дипломатов и откровенную фантастичность некоторых журналистских оборотов вроде «морпехи США освоят Каспий», в экспертной среде всерьез опасаются, что вроде бы чисто техническое и экономическое решение повлечет за собой изменения в «архитектуре безопасности» региона.

Безусловно, будет идти освоение инфраструктуры, которая может быть использована на потенциальном театре военных действий. Мы же помним, как в начале 90-х на постсоветские аэродромы прилетали американские самолеты с куриными окорочками и прочей гумпомощью. Только потом стало известно, что параллельно шло вскрытие аэродромной сети, привязка к координатам местности и прочие разведмероприятия специального характера. С портами Курык и Актау наверняка будет ровно та же история: американцы узнают много тех вещей, которые им знать не положено и которые в случае неблагоприятного стечения обстоятельств могут быть использованы для боевых действий. И чем дольше американцы там будут присутствовать, тем больше будут узнавать. Конечно, это не смертельно и при современном развитии спутниковой разведки не критично, но далеко не все можно вскрыть техническими средствами из космоса.

— Как подобное решение может отразиться на элите Казахстана?

Наверняка будут формироваться цепочки лояльности, причем не из высшей элиты, а из людей на местах. Возникнет агентура, симпатизианты, дельцы, которые будут извлекать прямую материальную выгоду и информировать американцев о тех или иных вещах.

Тот же акимат — аппарат губернатора — не сможет игнорировать партнерство с американцами и будет в него включен просто по долгу службы. Не говоря уже о чиновниках более низкого ранга — работниках портов, поставщиков, перевозчиков и т.д. Работа напрямую с элитами перспективна и позволяет иметь доступ к более значимым и чувствительным решениям, но в такой большой и не всегда эффективно управляемой стране как Казахстан необходимо иметь опору «на земле», в регионах, чтобы реализовывать свои интересы.

В общем, наш партнер по ОДКБ, создавая окна уязвимости для себя, по большому счету, создает их и для России. Москва и Тегеран однозначно в качестве стратегического направления видят абсолютное недопущение на внутреннее море каких-либо военных сил нерегиональных государств. Это не тактика, а именно стратегия и понимание того, что объект на Каспии, работающий в интересах западных политиков и разведсообщества, будет создавать определенные неудобства.

Понятно, что в силу географии никаких катеров ВМС США на Каспии не будет, но люди в гражданском, разведчики, скорее всего, появятся, причем они могут создать перевалочный центр по соображениям логистики по типу центра транзитных перевозок, который был в аэропорту Манас под Бишкеком . Тогда через Узбекистан формально также перебрасывались грузы, шла ротация подразделений армии США, но было несколько ангаров, в которые не допускали большую часть американского персонала. Как выяснилось, там находилось радиоэлектронное оборудование и люди, которые вели разведдеятельность. Поэтому не удивлюсь, если подобное появится в районе Актау под видом специалистов IT-сферы, которые вроде как осуществляют поддержку логистических операций.

— Что вынудило Астану пойти на такой шаг? Заморозка в США части средств Нацфонда Казахстана по иску молдавского бизнесмена Анатоли Стати?