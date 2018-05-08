На Ганноверской ярмарке представили инвестиционный потенциал Москвы

В дискуссии приняли участие заместитель руководителя ДВМС Евгений Дридзе, директор Городского агентства управления инвестициями Москвы Леонид Кострома . Модератором выступил директор коммуникационного агентства KaiserCommunication GmbH Гунтрам Кайзер.

«От Москвы инвесторы получают гарантии от некоммерческих рисков. Сегодня для иностранных компаний, создающих своё производство на территории города, действует высокоэффективная комплексная система мер поддержки, включающая предоставление государственных гарантий безопасности ведения бизнеса, доступ к инфраструктуре и налоговым льготам», — сказал Е. Дридзе, отвечая на вопрос генерального директора Appolice Desenvolvimento Гульхерма Ногуера.

Испании, На выставке в этом году был использован новый формат общения: вопросы для публичной беседы с московскими властями можно было отправить заранее на официальный сайт мероприятия. Было записано около 40 видеопосланий от представителей профессиональных сообществ Италии Германии и других стран.

Участники обсудили актуальные вопросы локализации производства медицинских препаратов и другой продукции в Москве, использования бренда «Made in Russia», а также организации рекламно-информационной кампании, которая позволит экспортерам снизить маркетинговые расходы при продвижении своей продукции на зарубежных рынках. В ходе дискуссии были представлены меры и планы Правительства Москвы по улучшению делового и инвестиционного климата в городе, разъяснены механизмы государственно-частного партнерства, которые способствуют привлечению интереса к реализации совместных проектов в сфере инновации и промышленной автоматизации.