Челябинцев освободили от обязанности подтверждать льготы

Льготникам Челябинской области с 2018 года не нужно подтверждать это право.

При оформлении документов о применении льгот по налогам на имущество достаточно одного заявления. Об этом сообщили в Управлении федеральной налоговой службы региона.

«Теперь льготники вправе, а не обязаны, как было ранее, вместе с заявлением представить документы, подтверждающие право на льготу. Если таких документов нет, налоговый орган по информации, указанной в заявлении, самостоятельно запросит необходимые сведения у уполномоченных органов и проинформирует налогоплательщика о результатах», — пояснили в ведомстве.

В УФНС напомнили, что тем, кто имел льготы на 1 января 2018 года, дополнительно извещать об этом не нужно. К примеру, это ветераны боевых действий, которые не платят налог на имущество или пенсионеры, использующие льготу по транспортному налогу.

А вот тем, кто в 2018 году впервые получил право на льготу по имущественным налогам, в том числе получил право на вычет по земельному налогу, необходимо до 1 июня подать заявление о получении льготы. Это можно сделать как лично, так и на сайте ведомства через «личный кабинет».

По данным УФНС, сначала года от граждан они получили почти 20 тысяч таких заявлений.