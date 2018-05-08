В Чечне планируют построить завод по производству материалов для медицинских процедур

ГРОЗНЫЙ, 8 мая. / ТАСС /. Завод по производству расходных материалов для высокотехнологичных медицинских процедур планируют построить в Чечне совместно с инвесторами из Испании , сообщил во вторник ТАСС министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов

"В рамках командировки, в Барселоне, я встретился с представителями компании «Айваскулар» и «Раймед-групп», производителем и реализатором высокотехнологичных расходных материалов. У нас достигнуты договоренности о реализации в Чеченской Республике инвестиционного проекта, результатом которого должно стать появление в Грозном завода по производству расходных материалов для высокотехнологичных медицинских процедур. Мы обсудили мероприятия, которые необходимо осуществить на текущем этапе", — отметил глава ведомства.

Он добавил, что инвесторы намерены также участвовать и в других медицинских проектах, которые будут реализовываться на территории Чеченской Республики.

"Чечня через несколько лет станет передовой в области здравоохранения. И завод внесет в это дело значительный вклад. Это позволит не только вывести на более высокий уровень медицину, но и способствует созданию рабочих мест", — сказал Сулейманов.