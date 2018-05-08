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Испанские инвесторы намерены открыть в Грозном завод высокотехнологичных медицинских материалов
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Испанские инвесторы намерены открыть в Грозном завод высокотехнологичных медицинских материалов 

«Это Кавказ» 50 минут назад
Испанские компании «Айваскулар» и «Раймед-групп» намерены стать инвесторами в чеченском проекте по производству расходных материалов для высокотехнологичных медицинских процедур, в том числе для лабораторных анализов.
«Чечня через несколько лет станет передовой в области здравоохранения, и завод фирмы «Айваскулар» внесет в это дело значительный вклад», — сообщил изданию «Чечня Сегодня» министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.
Переговоры об участии испанских инвесторов в строительстве завода прошли в Барселоне, куда прибыла чеченская делегация. В частности, обсуждались мероприятия, которые необходимо осуществить на текущем этапе.
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