Испанские инвесторы намерены открыть в Грозном завод высокотехнологичных медицинских материалов

Испанские компании «Айваскулар» и «Раймед-групп» намерены стать инвесторами в чеченском проекте по производству расходных материалов для высокотехнологичных медицинских процедур, в том числе для лабораторных анализов.

Чечня через несколько лет станет передовой в области здравоохранения, и завод фирмы «Айваскулар» внесет в это дело значительный вклад», — сообщил изданию «Чечня Сегодня» министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов

Переговоры об участии испанских инвесторов в строительстве завода прошли в Барселоне, куда прибыла чеченская делегация. В частности, обсуждались мероприятия, которые необходимо осуществить на текущем этапе.