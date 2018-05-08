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Уличное освещение восстановили во дворе на Петрозаводской улице
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Уличное освещение восстановили во дворе на Петрозаводской улице 

Управа района Ховрино города Москвы 51 минуту назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
После обращения жителя района Ховрино на портал «Наш город» с соответствующей просьбой во дворе дома 9, корпус 1 по улице Петрозаводской восстановили освещение. О проведении работ отчитался и.о. директора ГУП «Моссвет» Иван Солодовников.
«По указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене электролампы в светильнике. В настоящее время освещение работает в полном объеме», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)
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