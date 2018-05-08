Доступность соцучреждений для маломобильных граждан проверили в Одинцове

В Одинцове провели проверку доступности социальных учреждений для маломобильных граждан. Особое внимание специалисты уделили тем элементам, которые должны облегчать жизнь инвалидам‐колясочникам и людям с проблемами зрения.

Рабочая группа посетила с инспекцией Ледовый дворец в Одинцове. Здесь для инвалидов есть удобная стоянка с пятью парковочными местами. А у входа — пандус. «Они им пользуются, он очень удобный, выполнен по всем требованиям необходимым», — отметил Игорь Сервецкий, заместитель генерального директора Ледового дворца «Армада».

Внутри спортивного комплекса рабочая группа указала на недостаточное количество знаков навигации для инвалидов и слабовидящих. А вот двери в раздевалках попросили заменить — они не должны быть на петлях. Все замечания пообещали учесть и исправить.

Также специалисты проверили пешеходный переход на улице Жукова. Каждый день по нему проходят десятки горожан, в том числе — маломобильные. «Он доступен, оборудован тактильными плитами для слабовидящих — они спокойно могут увидеть направление», — рассказала председатель одинцовского отделения Всероссийского общества инвалидов Людмила Седлова.

Наш район попал в пилотный проект, который называется «Войти в пятерку лучших регионов по адаптированности и по доступности для маломобильных групп населения». 254 объекта в прошлом году были адаптированы за счет бюджета Одинцовского муниципального района и софинансирования регионального бюджета

Наталия Караваеваначальник отдела социального развития администрации Одинцовского района

Еще одним местом проверки стала Одинцовская библиотека № 2. По словам работников, сюда часто приходят люди с ограниченными возможностями здоровья, особенностями развития и пожилые горожане. Здесь у инспекторов нареканий не возникло — поручни выступают на 30 сантиметров, перед ступенями — желтая плитка, кроме того, есть тактильные вывески и навигация в помещении.

Кроме того, в библиотеке особое отношение к слабовидящим. «На протяжении более 10 лет работает клуб для слабовидящих. Люди с плохим зрением или слепые могут к нам прийти, взять кассеты — говорящие книги — их у нас очень много», — добавила Марина Леоненкова, и. о. заведующей Одинцовской библиотеки № 2.

Такие инспекции проводятся два раза в месяц. Все ради того, чтобы люди с особенностями здоровья чувствовали себя комфортно в культурных и спортивных учреждениях.