Переломный 43-й: секретные страницы войны

В конце 1943 года в обстановке особой секретности в Тегеране произошла историческая встреча глав трех государств антигитлеровской коалиции: СССР, США Великобритании . Впервые с начала второй мировой войны лидеры государств большой тройки встретились лицом к лицу. После победы под Сталинградом и Курском исход войны был ясен. Немецкая разведка узнала о встрече. Гитлер лично поручил своему главному диверсанту Отто Скорцени подготовить уничтожение всех трех лидеров. Операцию немцы назвали Длинный прыжок. Но советским разведчикам удалось сорвать покушение. Более 400 агентов abver было арестовано. Обо всех тайных страницах переломного года войны рассказали эксперты программы «Секретные материалы» на телеканале «МИР»

75 лет отделяют нас от 1943 года, года коренного перелома в Великой Отечественной войне. В этом году впервые с начала войны Красная армия захватила стратегическую инициативу. До этого весь 41-й и 42-й годы наши войска отступали под натиском немцев и вот впервые советское командование начало планировать собственные стратегические операции.

«Из искры возгорится пламя», — эти поэтические строки, стали эпиграфом к книге наших дальнейших побед. 1943 год начался для наших войск с операции «Искра», когда была прорвана беспримерная блокада Ленинграда . 12 января ударные части Волховского и Ленинградского фронтов перешли в наступление.

Задача стояла неимоверно сложная: под огнем противника форсировать Неву и в районе Рабочего Поселка соединиться с частями Волховского фронта. Кстати, в одном из боев был подбит совершенно новый немецкий танк Тигр IV. Его удалось вытащить и направить на изучение. Это позволило нашим конструкторам найти уязвимые точки танка, что сыграло свою роль в танковом сражении на Курской дуге.

«Блокада была прорвана, был образован коридор вдоль Ладожского озера. Хотя, надо сказать, что это очень тяжелые бои. По некоторым данным, в это время ежедневные потери убитыми составляли более шести тысяч человек. Бои шли ожесточеннейшие. Была построена железная дорога, по которой стало осуществляться снабжение Ленинграда продовольствием. Кто-то стал называть ее «Дорогой жизни», а для других она была «Дорогой смерти», так как постоянно обстреливалась артиллерией и самолетами. Надо сказать, что создание этой железной дороги — одна из главных героических страниц в истории обороны Ленинграда», — рассказал доктор исторических наук Владимир Фортунатов.

Из искры действительно разгорелось пламя наших побед. В январе–феврале того же года завершилась грандиозная битва за Сталинград. Потери с обеих сторон были колоссальные. Красная армия потеряла более 1,1 млн бойцов. Германия и страны-союзники потеряли почти 1,5 млн солдат. Это почти четверть всех войск, пребывавших на восточном фронте.

Италия, В плен был взят фельдмаршал Паулюс, 24 генерала, 2,5 тыс. офицеров и почти 100 тыс. немецких солдат. Гитлер был в бешенстве. Во всей Германии был объявлен траур. 2 февраля это грандиозное сражение завершилось полной победой наших войск. Помимо военного, Сталинградская битва имела огромное политическое значение. Турция отказалась от вторжения в СССР весной 1943 года, Япония не начала планируемый Сибирский поход, Румыния Венгрия стали искать возможности для выхода из войны и заключения сепаратного мира.

Важнейшим международным событием 1943 года стало неожиданное решение Сталина о роспуске Коминтерна. С 1919 года Коминтерн, созданный Владимиром Лениным, был главной опорой советской республики в деле мировой революции. Агенты Коминтерна действовали во многих странах мира. Они вели подрывную и агитационную работу на всех континентах, руководствуясь указаниями Москвы . Достаточно сказать, что большинство разведчиков, таких как Рихард Зорге, были членами Коминтерна. Это был очень важный показательный жест Сталина в сторону союзников.

«Одна из причин, по которой наши союзники долгое время не хотели открывать второй фронт, — это Коминтерн. Коминтерна боялись. Это была такая система, что обычный житель Лондона даже и не знал, является ли его сосед коминтерновцем и что от него ожидать. Все знали только, что Коминтерн действует в 50 странах, совсем рядом. Показательный пример — Зорге, который изначально работал по линии Коминтерна», — объяснил писатель Александр Мясников

Вообще 1943 год, помимо военных побед, был очень богат на события психологического толка, которые развернули страну к традициям русской армии. Было принято важнейшее решение по восстановлению патриаршества в России . Сталин понял, что без возвращения к традициям победить такого опасного врага невозможно. В этот год были учреждены ордена Суворова, Кутузова, Александра Невского и Ордена славы. В первоначальном виде на Ордене славы был профиль Сталина, но сам политик категорически отказался. В конечном варианте появился рисунок Спасской башни.

В 1943 году были созданы Нахимовские и Суворовские училища, куда принимали детей военных, погибших на фронте. В то же время они продолжали традиции кадетских корпусов дореволюционной России. И еще одним новшеством, сделавшим 43-й год переломным, стало возвращение в форму погон.

После Сталинградского поражения, в Германии была объявлена общая мобилизация, под ружье были поставлены все, кто может. Гитлер жаждал перехвата стратегической инициативы в войне. Лучшим местом для этого должна была стать Курская дуга. Штабом вермахта была разработана операция «Цитадель». План предполагал нанесение сходящихся к Курску ударов, от Орла до Белгорода . При этом в «котел» попадали войска Воронежского и Центрального фронтов. Под эту операцию немцы сосредоточивали 50 дивизий, в том числе 16 танковых, насчитывающих почти миллион солдат и 2,7 тыс. танков. С воздуха были задействованы 2,5 тыс. самолетов. Но буквально за несколько часов до немецкого удара советские войска начали контрнаступление.

Удар немцев не был неожиданным для советского командования. Чтобы остановить немецкие танки, в бой была брошена пятая танковая армия. Генеральное сражение состоялось 12 июля 1943 года под деревней Прохоровка. Лоб в лоб столкнулись 700 немецких танков и 850 советских. Стрелять приходилось в упор, отчего сворачивало башни. Заходя к неприятелю с тыла, старались вести огонь по бакам, чтобы танки вспыхивали как факелы. Отступить, спрятаться было невозможно. Так случилось самое крупное танковое сражение в истории человечества.

Победа под Курском имела огромное международное значение. Весь мир осознал, что в ходе Второй мировой войны появилась сила, способная переломить хребет непобедимому германскому воинству. После поражения под Курском германская промышленность так и не смогла оправиться. В ходе войны наступил качественный перелом. Сразу после Курской битвы ближайший союзник Гитлера Бенито Муссолини был арестован, Италия вышла из войны.

«В сентябре 43-го капитулировала Италия. Создались условия для высадки союзников в Италии. Оставшиеся сторонники Гитлера стали искать пути выхода из войны, нейтральные страны не стали в войну ввязываться. У японцев было три плана по нападению на Советский Союз. Последний они разрабатывали вплоть до конца 42-го года. Но когда прошла Сталинградская битва, а затем Курская битва — японцы ото всяких планов нападения отказались», — рассказал Фортунатов

1 декабря 1943 года завершилась историческая конференция в Тегеране. Главным вопросом было открытие второго фронта. Несмотря на противодействие британского премьера, было решено перевести войска на восток в начале 44-го года. На конференции также обсуждались вопросы вступления СССР в войну с Японией и послевоенного устройства мира. Кстати, Сталин — единственный, кто выступил за сохранение Германии, как единого государства. Черчилль предлагал разделить ее на пять частей.

75 лет прошло с момента исторической встречи в Тегеране. Тогда впервые лидеры крупнейших держав мира: СССР, США и Великобритании — перед угрозой общего врага смогли, забыв все разногласия, пожать друг другу руки и прийти к консенсусу. Благодаря этому мир уже 75 лет живет без большой войны. Мудрые политики, они думали не о том, что их разъединяет, а об общих интересах человечества. Тогда в Тегеране Черчилль вручил Сталину подарок — меч защитникам Сталинграда, на котором было написано: «людям со стальными сердцами — гражданам Сталинграда, в знак уважения к ним английского народа».

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