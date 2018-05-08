Как защитить запатентованное изобретение от контрафакта

Объединение, где он работает, выпускает вагоны-электроскопы и ручные тележки, снабженные сложнейшим оборудованием, которое позволяет, не разбирая рельсов, проверять их на мельчайшие дефекты. Понятно, что среди потребителей продукции — такие крупнейшие заказчики, как РЖД , предприятия строительной отрасли, металлургии и машиностроения.

К слову сказать, за минувший год петербургские дефектоскопы выявили на рельсах РЖД 42 тысячи дефектов. А пропустили всего 135. Причем сегодня усовершенствованные приборы позволяют выявлять продольные и поперечные изъяны с такой точностью, что могут автоматически сообщать контролеру, когда обнаруженный минимальный дефект достигнет критического размера, то есть заранее подсчитывают, сколько времени есть в запасе у ремонтников, прежде чем отправить тот или иной участок пути на реконструкцию.

Вьетнам, Турция, Канада, Австралия, США, Франция, Украина… — Из 80 запатентованных наших изобретений двадцать внедрены в серийные изделия, — сообщил Марков. — Еще 56 произведены малыми сериями. И если до недавнего времени область распространения наших приборов географически ограничивалась только Россией , то сегодня их используют уже Таиланд

Казалось бы, авторы могут озолотиться, однако на самом деле все не так просто.

— Воруют, — называет Марков главную проблему одним словом. И признается: как отнестись к такого рода инженерным заимствованиям, он не знает. С одной стороны: прекрасно, что взятые из опытных образцов идеи петербургских изобретателей находят применение во всем мире — ведь это залог нашей общей безопасности. А с другой — обидно, что запатентованные где-нибудь на Украине эти идеи, один в один позаимствованные из наших патентов, продолжают кормить людей, которые вовсе не прилагали к их созданию таких усилий, как петербургские конструкторы.

Как быть? Эксперты-юристы сходятся во мнении: если производители видят нарушение своих прав на применение изобретения или на недобросовестную конкуренцию, надо обращаться в суд. Но в том-то и дело, что научно-производственному предприятию заниматься судебными тяжбами и сложно, и муторно, и накладно. К тому же ситуация осложняется довольно узкой и весьма специфической областью применения собственных изобретений, а также — подвижностью объектов, которые требуется проконтролировать. Ну как отследить, например, тот факт, что на железнодорожную тележку, которую контролер двигает по рельсам где-нибудь в Венгрии или Вьетнаме, поставлены узлы от петербургских изобретателей? А в одном устройстве, отмечает Марков, может быть использовано до десятка запатентованных изобретений. Запатентованных в России, подчеркнем. Чтобы получать прибыль от экспортного использования своей интеллектуальной собственности по существующему сегодня положению, приходится потратить порядка 20-25 процентов прибыли, полученной от изделия. Так, если ручная тележка-дефектоскоп со всей своей начинкой стоит порядка одного миллиона рублей, то для патентования ее за рубежом предприятию потребуется выделить порядка 3000 долларов. Понятно, что не каждый руководитель готов пойти на такие траты.

— Замечательно, что обсуждаемая сегодня проблема показала: для защиты интеллектуальной собственности нужна реализация не только механических действий по получению патентов, но и понимание стратегии и тактики патентования, выработка стратегии и тактики защиты собственных патентов, — говорит Станислав Александров, вице-президент Санкт-Петербургской коллегии патентных поверенных. — Это разные направления деятельности фирмы, и они подлежат разному осмыслению.

Если уровень задач по получению патента может решать один специалист, то более широкие вопросы — либо другой специалист, либо группа специалистов, либо аутсорсинг. Для этого нужно проанализировать деятельность фирмы в целом: ее рынки, ее потенциальных конкурентов, технические решения конкурентов, и отсюда уже вырабатывать стратегические и технические решения по патентной защите. Из ситуации, описанной Анатолием Марковым, мы видим, что стратегический уровень защиты здесь утерян.

Что делать? Эксперт полагает, что первый шаг — понимание проблемы — предприятием уже сделан. Сейчас время для второго — обратиться к специалистам: патентным поверенным, адвокатам, которые специализируются в этих вопросах, к юридическим фирмам.

— Сегодня в Петербурге выбор таких специалистов есть, и он адекватен спросу, — отмечает Станислав Александров. — Лучше всего в поиске таких специалистов ориентироваться на рекомендации коллег, так как это очень специфические высококвалифицированные услуги, требующие сочетание технических и юридических компетенций. «Сарафанное радио» генеральных директоров и генеральных конструкторов — лучший маркетолог в данном случае.

Эксперты соглашаются: оспаривать свои права у крупнейшего госмонополиста — весьма сложно. Однако Александров утверждает:

— Сложно, но можно. Когда вы имеете сильную собственную позицию (например, большое количество патентов) — все в ваших руках. И вовсе не обязательно доводить спор до судебных инстанций. Ведь если даже вы его и выиграете у крупной госкорпорации, ваша деятельность на рынке может прекратиться: заказы исчезнут. Тем не менее, если вы обладаете сильными патентами и показываете, что готовы к спору, — это повод вступить с вами в переговоры. В досудебном порядке или мировым соглашением можно достичь многого. Ведь на самом деле реально действующему предприятию не нужны споры — ему нужна планомерная деятельность с гарантированными заказами и поступлением денежных средств.

А стоит ли вкладываться в международное патентование?

По мнению эксперта, эти вложения нужно делать, предварительно оценив экспортный потенциал в той или иной стране. Если он значительный — смысл есть.

— Правда, там возникают еще и другие затраты, например затраты на отслеживание, — отмечает Александров. — Иногда предприятия делают это через дистрибьютеров, которым передают права на патент и которые могут взять на себя контроль над рынком данной продукции.

Кстати, когда наши предприятия участвуют в зарубежных выставках и к ним подходят зарубежные дистрибьютеры, первый вопрос, который они задают, — есть ли патент. Если да, то есть возможность обеспечить эксклюзивность дистрибьютерства и защиту от контрафакта.