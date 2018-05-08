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В рамках «Московского долголетия» для пенсионеров Войковского проведут спортивные занятия
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В рамках «Московского долголетия» для пенсионеров Войковского проведут спортивные занятия 

Управа района Войковский 57 минут назад
Фото: Управа района Войковский
На текущей неделе участники проекта «Московское долголетие» присоединятся к занятиям по общей физической подготовке и гимнастике. Все тренировки пройдут в территориальном центре соцобслуживания.
Как уточнили в администрации ЦСО, гимнастикой пенсионеры занимаются по понедельникам и средам в 11 часов утра, а уроки по общей физической подготовке проводят в то же время по вторникам и четвергам.
Занятия организованы для уже присоединившихся к проекту. При этом подать заявку на участие в последующих мероприятиях «Московского долголетия» может каждый желающий житель пенсионного возраста. Это можно сделать через центр соцобслуживания по адресу: улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 24А.
Телефон для справок: 8 (495) 601-46— 18.
Все занятия являются бесплатными. (жм)
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