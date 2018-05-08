В рамках «Московского долголетия» для пенсионеров Войковского проведут спортивные занятия

На текущей неделе участники проекта «Московское долголетие» присоединятся к занятиям по общей физической подготовке и гимнастике. Все тренировки пройдут в территориальном центре соцобслуживания.

Как уточнили в администрации ЦСО, гимнастикой пенсионеры занимаются по понедельникам и средам в 11 часов утра, а уроки по общей физической подготовке проводят в то же время по вторникам и четвергам.

Занятия организованы для уже присоединившихся к проекту. При этом подать заявку на участие в последующих мероприятиях «Московского долголетия» может каждый желающий житель пенсионного возраста. Это можно сделать через центр соцобслуживания по адресу: улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 24А.

Телефон для справок: 8 (495) 601-46— 18.

Все занятия являются бесплатными. (жм)