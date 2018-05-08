«Бюрократическая мертвечина»: снос кинотеатра «Темп» застройщику-священнику спустили с рук

Собственнику участка, АО «ЖК „Есенин“, где стоял кинотеатр „Темп“, ничего не будет за его снос. Как рассказали Е1.RU в Управлении госохраны объектов культурного наследия Свердловской области , они провели проверку и никаких нарушений не выявили.

— Проверка проведена. Привлекать собственника мы не будем, нарушения не выявлены, — рассказали Е1.RU в управлении. — Но уже вне проверки собственнику вынесены предостережения. Рядом с „Темпом“ находится объект культурного наследия — баня, и любые дальнейшие действия, в том числе застройка, без разработки проекта границ зон охраны территории запрещены.

Дело в том, что незадолго до сноса историки подали заявление в управление госохраны объектов культурного наследия и попросили признать здание кинотеатра памятником архитектуры. Но собственник не стал дожидаться результатов экспертизы и снёс здание.

»Бюрократическая мертвечина, о которой упоминал вчера Владимир Путин , — написал у себя в Facebook Андрей Альшевских. — Снесённый «Темп» оплакивают только горожане. Сергей Швиндт, заместитель свердловского губернатора, высказался, что управление госохраны объектов культурного наследия не имело оснований предотвратить демонтаж бывшего кинотеатра. Аргументация у высокопоставленного должностного лица убойная — застройщик не считал здание памятником. Подчеркну. Областные власти проигнорировали важный факт. За несколько недель до сноса общественники подготовили пакет документов, доказывающих историческую значимость «Темпа», и передали материалы как раз в Госохрану.

Кинотеатр «Темп» снесли в конце марта, в тот же день, что и телебашню. На его месте будут строить жилой комплекс, правда, официально застройщик-священник еще не объявлял, что именно здесь появится.

Снос кинотеатра шокировал историков и общественников. Старинные медальоны, украшавшие здание, планировали сохранить и увезти в ЕАСИ, по крайней мере, так обещали, но их уничтожили вместе с кинотеатром.

От «Темпа» ничего не осталось. Историкам удалось спасти лишь старинную колонну и элемент декора окна, ряд фрагментов фасадной колонны.