В Пскове вдова участника войны отпраздновала долгожданное новоселье

Михаил Ведерников поздравил вдову с новосельем и с наступающим Днем Победы, пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни.

За чашкой чая Татьяна Гусева рассказала врио губернатора, что переехала в Псковскую область из Петербурга в 90-е годы вместе с сыном и невесткой. В качестве места проживания выбрали остров Залита, куда она приезжала к отцу Николаю (Гурьянову). Среди увлечений новосела — огородничество и цветоводство. И, даже, несмотря на переезд в Псков, Татьяна Гусева не намерена бросать свое хобби. Домик на Залита станет дачей, отметила она.

Врио губернатора поинтересовался у пожилой женщины, получает ли она необходимую помощь от органов соцзащиты. Татьяна Гусева ответила утвердительно и поблагодарила Управление соцзащиты за заботу и помощь с оформлением жилья.

Напомним, в рамках Указа Президента РФ ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, получают субсидии из федерального бюджета на улучшение жилищных условий. В этом году сертификаты на приобретение жилья получили 16 жителей Псковской области. Семь из них, в том числе и Татьяна Гусева, уже реализовали свое право. Порядка 10 человек получат поддержку в следующем году, что позволит полностью закрыть потребность. Всего с момента начала действия Указа более 4,5 тыс. ветеранов и участников Великой Отечественной войны, проживающих на территории Псковской области, обеспечены новым благоустроенным жильем.