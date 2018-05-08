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В Пскове вдова участника войны отпраздновала долгожданное новоселье
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В Пскове вдова участника войны отпраздновала долгожданное новоселье 

АиФ Северо-запад 58 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в преддверии 73-й годовщины Победы, 8 мая, навестил вдову участника Великой Отечественной войны, жительницу блокадного Ленинграда Татьяну Гусеву. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. В этом году она получила сертификат на жилье, благодаря которому купила квартиру в Пскове.
Михаил Ведерников поздравил вдову с новосельем и с наступающим Днем Победы, пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни.
За чашкой чая Татьяна Гусева рассказала врио губернатора, что переехала в Псковскую область из Петербурга в 90-е годы вместе с сыном и невесткой. В качестве места проживания выбрали остров Залита, куда она приезжала к отцу Николаю (Гурьянову). Среди увлечений новосела — огородничество и цветоводство. И, даже, несмотря на переезд в Псков, Татьяна Гусева не намерена бросать свое хобби. Домик на Залита станет дачей, отметила она.
Врио губернатора поинтересовался у пожилой женщины, получает ли она необходимую помощь от органов соцзащиты. Татьяна Гусева ответила утвердительно и поблагодарила Управление соцзащиты за заботу и помощь с оформлением жилья.
Напомним, в рамках Указа Президента РФ ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, получают субсидии из федерального бюджета на улучшение жилищных условий. В этом году сертификаты на приобретение жилья получили 16 жителей Псковской области. Семь из них, в том числе и Татьяна Гусева, уже реализовали свое право. Порядка 10 человек получат поддержку в следующем году, что позволит полностью закрыть потребность. Всего с момента начала действия Указа более 4,5 тыс. ветеранов и участников Великой Отечественной войны, проживающих на территории Псковской области, обеспечены новым благоустроенным жильем.
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