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Виноваты «управляшки»? Вексельберг банкротит асбестовский «Водоканал»
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Виноваты «управляшки»? Вексельберг банкротит асбестовский «Водоканал» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сумма требований «Энергосбыт Плюс» к «Водоканалу», по данным электронной картотеки, составляет 22,4 млн рублей. Дата рассмотрения иска пока не назначена. Ранее «Энергосбыт Плюс» многократно подавал против «Водоканала» гражданские иски. В частности, в апреле тот же суд взыскал с асбестовского предприятия 6 млн рублей, сейчас в производстве находятся иски на общую сумму 26 миллионов.
Представитель «Водоканала» подтвердил корреспонденту «ФедералПресс», что иск связан с долгами перед энергетиками. «Мы отмечаем, что эти долги образовались в результате систематических неплатежей управляющих компаний. Сейчас рассматриваются разные варианты действий, самое главное — чтобы жители не пострадали из-за этой ситуации», — заявил он.
Дозвониться до пресс-центра свердловского филиала «Энергосбыт Плюс» корреспонденту «ФедералПресс» не удалось.
«ФедералПресс» напоминает, что «Водоканал» арендует сети у муниципалитета. Общественники многократно критиковали компанию за невыполнение инвестиционной программы, деньги на реализацию которой собирались с жильцов.
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