Сколько стоит сад построить?! За что на самом деле арестовали Юрия Щёголева

Фото Nnradio.infoСколько стоит сад построить?! За что на самом деле арестовали Юрия Щёголева

В Нижнем Новгороде продолжается череда громких арестов. На вопрос, кто следующий, ответил Московский районный суд: под стражу взяли директора городского департамента строительства Юрия Щёголева. Его обвиняют в получении взятки в 6,5 миллиона рублей. Чиновнику придётся не по-детски отвечать за историю с детским садом.

Кривая стенка

В центре скандала оказалось строительство детсада на 110 мест в новом жилом комплексе «Зенит» на территории бывшего зенитно-ракетного училища в Советском районе Нижнего Новгорода. В ноябре 2016 года муниципальный контракт на строительство детского сада с инженерными сетями города был заключён со строительной компанией, зарегистрированной в Иванове. Сумма контракта — 131 миллион рублей. И с самого начала как-то не заладилось.

Сначала садик планировалось сдать в октябре 2017-го, потом в марте 2018-го, но он не сдан до сих пор. Сроки переносили то из-за внезапно обнаружившихся на территории строительства труб, то ещё из-за каких-то форс-мажоров. Тревожный звонок прозвучал в марте этого года, когда на объект приехал глава города Владимир Панов и обнаружил недостатки, видные, как он выразился, даже невооружённым глазом.

— Нюансы вроде бы небольшие: где-то стенку не под углом 90 градусов поставили, кое-где непонятный перепад пола, — пояснил тогда глава города. — В кухонном блоке не довели плитку до пола, осталась неготовой стена. Вроде мелочи, но из них складываются общее отношение к делу и конечный результат.

И вот стало известно, с чего же эта история со строительством детсада начиналась.

Откатили миллионы

А сначала были деньги. Но не те, что из городской и областной казны. А те, которые взятка. По крайней мере, так считают в Следственном управлении СКР по Нижегородской области . По версии следствия, в начале осени 2016 года директору городского департамента строительства Юрию Щёголеву стало известно о желании строительной компании поучаствовать в аукционе на заключение контракта по строительству детсада. Чиновник якобы несколько раз созванивался и встречался с руководством компании, давая понять, что у фирмы всё получится, если будет так называемый откат: не менее пяти процентов от суммы контракта, а именно 6,5 миллиона рублей. В итоге чиновник и коммерсанты договорились. При этом, как рассказывают в региональном СУ СКР, директор департамента строительства прекрасно знал, что заявка и документация строительной компании не соответствуют требованиям аукциона. Но дал указание членам комиссии признать эту заявку действительной. В итоге фирма получила контракт, а Щёголев, как считает следствие, — свои «премиальные».

Сотрудники областного Управления ФСБ задержали чиновника 2 мая в Нижнем Новгороде возле автомобиля «Лексус», в салоне которого Щёголев, как следует из материалов дела, только что получил 5-тысячными купюрами 800 тысяч рублей. Это была последняя часть взятки в 6,5 миллиона рублей, которую чиновнику передал директор строительной фирмы.

Юрию Щёголеву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Суд арестовал его на два месяца.

Глава города Владимир Панов , комментируя арест Щёголева, поблагодарил правоохранительные органы за то, что «они продолжают борьбу с муниципальными служащими, которые своим примером дискредитируют городскую власть».

— Очень жаль, что действующие сотрудники администрации не понимают: реальность в городе изменилась, — добавил градоначальник.

Владимир Панов заявил также, что система контроля за строительством муниципальных объектов будет в корне меняться. А на должность директора департамента строительства, которую Юрий Щёголев занимал с 2012 года, рассматривается уже несколько кандидатур. Градоначальник сообщил, что этот пост может занять человек из другого города. А детский сад после устранения всех недостатков планируют сдать к июню и с сентября принять детей.