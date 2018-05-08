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ММК отложит решение о запуске производства стали в Турции из-за внешней неопределенности
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ММК отложит решение о запуске производства стали в Турции из-за внешней неопределенности 

ТАСС 27 минут назад
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) отложит принятие решения о возобновлении производства горячекатаной стали в рулонах на турецком заводе MMK Metalurji. Об этом сообщил в ходе телефонной конференции директор ММК по экономике Андрей Еремин.
"Что касается решения о начале приема персонала в (турецкую) компанию — мы пока еще старт не дали, мы оттягиваем момент до прояснения ситуации и в Европе (будут ли введены пошлины на импорт стали по аналогии с США). Ну и в дальнейшем видим, что есть неопределенность по пошлинам в США, которые были введены в отношении европейских государств. Соответственно, мы будем ждать, когда ситуация станет более понятной", — сказал он, отвечая на вопрос о том, скажется ли введение пошлин на сроки реализации проекта в Турции.
По словам Еремина, компания принимала решение о запуске производства в феврале 2018 года, «до того момента, как были введены пошлины на сталь в США». Ранее он сообщал, что производство может быть возобновлено в июле этого года.
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