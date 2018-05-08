Жительница Лианозова заняла первое место в чемпионате по компьютерному многоборью

Посетительница филиала «Лианозово» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» Нина Гомозова победила в чемпионате по компьютерному многоборью, прошедшему в рамках проекта «Московское долголетие», заняв первое место в номинации «Уверенный пользователь». Об этом сообщили в администрации ТЦСО.

— Нина Гомозова по образованию химик. Сейчас она принимает участие в проекте «Московское долголетие», проходит обучение по программе «Английский язык». Также является участницей смотра-конкурса инициатив по направлению «Журналистика», успешно окончила Серебряный университет по программе «Острое перо. Журналистика». Победительница увлекается фото и видеосъемкой, литературой, ведет активный образ жизни и оказывает помощь в организации и проведении мероприятий в филиале «Лианозово», — уточнили в ТЦСО.

Напомним, филиал «Лианозово» находится по адресу: ул. Новгородская, дом 32. Присоединиться к проекту «Московское долголетие» могут жители столицы, достигшие пенсионного возраста. (то)