Пинский призвал вечно помнить о подвиге героев Великой Отечественной войны

«День Победы — это очень личное для людей моего поколения. Для нас Великая Отечественная — это реальность, в которой четыре года жили члены наших семей — дедушки и бабушки. Поэтому нам так дико видеть попытки пересматривать роль СССР в победе над фашизмом», — заявил парламентарий в преддверии 9 Мая.

Депутат призвал хранить память о простых людях, которые зачастую ценой собственной жизни совершили подвиг во имя будущих поколений.

«Сегодня мы вспоминаем обычных людей, которые не собирались становиться героями. Они хотели просто жить обыкновенной жизнью. Но пришлось забыть об этом и идти спасать родных и страну. Это мы все должны продолжать помнить, что бы ни происходило», — заключил Виктор Пинский.