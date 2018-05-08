Нижегородские школьники получили паспорта гражданина Российской Федерации

В мероприятии приняли участие руководство и сотрудники полицейского главка.

Поздравляя школьников с получением самого важного документа, сотрудники полиции напомнили им о том, что гордое звание гражданина Российской Федерации гарантирует не только права, но и накладывает определенные обязанности. Полицейские выразили надежду, что ребята станут достойными гражданами страны и будут чтить и защищать ее основы и традиции.

Юным нижегородцам разъяснили значение государственных символов страны, рассказали историю возникновения главного документа, обозначили его значимость в жизни правового общества и необходимость бережного отношения к паспорту.

В заключение мероприятия сотрудники полиции еще раз поздравили ребят и их родителей с таким значимым событием в их жизни и вручили памятные сувениры — книги об истории Нижегородской области и георгиевские ленты.