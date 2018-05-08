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Нижегородские школьники получили паспорта гражданина Российской Федерации
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Нижегородские школьники получили паспорта гражданина Российской Федерации 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В ГУ МВД России по Нижегородской области в торжественной обстановке вручили главный документ семерым школьникам Нижнего Новгорода.
В мероприятии приняли участие руководство и сотрудники полицейского главка.
Поздравляя школьников с получением самого важного документа, сотрудники полиции напомнили им о том, что гордое звание гражданина Российской Федерации гарантирует не только права, но и накладывает определенные обязанности. Полицейские выразили надежду, что ребята станут достойными гражданами страны и будут чтить и защищать ее основы и традиции.
Юным нижегородцам разъяснили значение государственных символов страны, рассказали историю возникновения главного документа, обозначили его значимость в жизни правового общества и необходимость бережного отношения к паспорту.
В заключение мероприятия сотрудники полиции еще раз поздравили ребят и их родителей с таким значимым событием в их жизни и вручили памятные сувениры — книги об истории Нижегородской области и георгиевские ленты.
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