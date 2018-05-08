Медведев заявил о важности макроэкономической стабильности

МЕДВЕДЕВ: МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОЧЕНЬ ВАЖНА, ТЕМПЫ РОСТА ВВП ПО МЕРЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫШЕ МИРОВЫХ, ИНФЛЯЦИЯ — НЕ ВЫШЕ 4%