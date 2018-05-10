Памятная акция «Поделись огнём души» прошла в Кузьминках

Молодежная палата района Кузьминки 8 мая при поддержке ГБУ «Рубежа» и управы района Кузьминки, в третий раз организовала памятную акцию «Поделись огнём души». Каждый желающий мог поставить свечу в память о тех, кто не вернулся со страшной войны. Члены Молодёжной палаты, а также жители района читали стихи о войне, вспоминали горькие события военных лет. Мероприятие также посетили представители Молодежных палат Выхино-Жулебино, Печатников и Рязанского районов.

Война калечит судьбы, ломает жизни, сметает все на своём пути. Дай Бог, чтобы мы не познали той боли, которая коснулась наших дедов и прадедов, которые положили на алтарь Великой Победы свои жизни. (нд)