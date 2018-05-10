Ещё
Памятная акция «Поделись огнём души» прошла в Кузьминках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Памятная акция «Поделись огнём души» прошла в Кузьминках 

Управа района Кузьминки 35 минут назад
Фото: Управа района Кузьминки
Молодежная палата района Кузьминки 8 мая при поддержке ГБУ «Рубежа» и управы района Кузьминки, в третий раз организовала памятную акцию «Поделись огнём души». Каждый желающий мог поставить свечу в память о тех, кто не вернулся со страшной войны. Члены Молодёжной палаты, а также жители района читали стихи о войне, вспоминали горькие события военных лет. Мероприятие также посетили представители Молодежных палат Выхино-Жулебино, Печатников и Рязанского районов.
Война калечит судьбы, ломает жизни, сметает все на своём пути. Дай Бог, чтобы мы не познали той боли, которая коснулась наших дедов и прадедов, которые положили на алтарь Великой Победы свои жизни. (нд)
Управа района Кузьминки: последние новости
В школе циркового искусства вспомнили героев Великой Отечественной войны Встреча главы управы района Кузьминки с населением пройдет 16 мая Годовщину основания Всероссийского общества инвалидов будут отмечать в Кузьминках
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ловушка для России: нефть уходит за $80195
Медведев предложил Дворковичу новую должность95
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом63
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине183
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1213
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия Оружие
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение